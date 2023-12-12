Компанія зі Швейцарії поставить у Україну 60 машин для розмінування

До середини 2024 року в Україну надійдуть 60 машин для розмінування від швейцарської компанії Global Clearance Solutions (GCS).

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Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«До середини 2024 року ми поставимо в Україну шістдесят платформ для розмінування, які допоможуть створити безпечне середовище, сприятимуть полегшенню життя цивільного населення та рятуватимуть життя», - йдеться у повідомленні GCS.

Разом з тим, у листопаді в Україні відкрився центр обслуговування безпілотних машин для розмінування Global Clearance Solutions. Його завданням є консультування українських спеціалістів і допомога з обслуговуванням і ремонтом розмінувальних машин GCS-200, перші з яких вже працюють в Україні й використовуються, зокрема, Державною службою з надзвичайних ситуацій та агрохолдингом "Нібулон".

Замовлення на машини розмінування фінансує Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини та Німецький державний банк розвитку (KFW DEG).

Нагадаємо, у квітні 2023 року міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що виробники з низки країн відгукнулися на заклик України поставити машини для розмінування.

Вже у травні керівництво GCS повідомило про наміри протягом 2023 року поставити в Україну близько 20 таких машин. Їх повинні будуть застосовувати для очищення від мін та нерозірваних боєприпасів сільськогосподарських угідь та об’єктів критичної інфраструктури деокупованих районів Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.

Крім Швейцарії, машинами розмінування Україні допоможе і Словаччина. Нова влада Словаччини профінансує виготовлення для української сторони двох засобів розмінування Bozenа IV. Вже на початку 2024 року дана техніка має запрацювати в Херсонській області.

За попередніми оцінками, близько 174 тис. кв. км в Україні потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами.