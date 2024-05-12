Франція анонсувала передачу діагностичного і реабілітаційного обладнання одеським лікарням

Дирекція французького приватного медичного закладу Bouchard Clinic, що знаходиться в центрі Марселю, розповіла про плани щодо передачі медичного обладнання в ті заклади, де лікуються поранені й постраждалі від російських атак.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

У міськраді зазначають, що про це йшлося під час робочої зустрічі мера Одеси Геннадія Труханова з дирекцією Bouchard Clinic.

Згідно з повідомленням, французькі лікарі планують передати медичним закладам Одеси рентген-апарат, УЗД, обладнання для надання послуг з гемодіалізу, а також мамограф та інше діагностичне й реабілітаційне обладнання. Його планується передати в ті заклади, де лікуються поранені й постраждалі від російських атак.

Фото: Одеська міська рада Фото: Одеська міська рада Фото: Одеська міська рада

"Лікарі клініки відзначили героїзм українських колег, які працюють в складних умовах і з важкими випадками, та вважають за необхідне надати посильну допомогу", - повідомили у міськраді.

Нагадаємо, днями повідомлялось, що Чехія передала Львівському обласному клінічному перинатальному центру обладнання на понад 21 мільйон гривень.

Додамо, що в рамках проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" в країні почалася системна заміна обладнання для зберігання вакцин на рівні всіх регіонів країни.

Нещодавно повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) разом з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України підписали нову угоду, що має на меті підтримку впровадження заходів з енергоефективності та відновлення зруйнованої інфраструктури, особливо в галузі охорони здоров'я.

Крім того, Держдеп США пообіцяв допомогти Україні посилити кіберзахист галузі охорони здоров'я.

Також у МОЗ розповіли, скільки медзакладів в Україні під’єднані до швидкісного інтернету.