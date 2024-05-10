Львівський перинатальний центр отримав від Чехії обладнання на понад 21 млн грн

Львівський обласний клінічний перинатальний центр отримав від Чеської Республіки обладнання на понад 21 мільйон гривень.

Про це розповів у Фейсбуці начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Ще не бачив, щоб настільки масштабну допомогу передавали так скромно", - йдеться в його повідомленні.

За його словами, серед отриманого обладнання - електричне ліжко для реанімації, пологове ліжко, стельова консоль, обігрівач для новонароджених, багатофункціональне крісло, каталка, анестезіологічний візок, потужний генератор, який здатен повністю заживити пологовий корпус.

Фото: начальник Львівської ОВА Максим Козицький / facebook Фото: начальник Львівської ОВА Максим Козицький / facebook Фото: начальник Львівської ОВА Максим Козицький / facebook Фото: начальник Львівської ОВА Максим Козицький / facebook Фото: начальник Львівської ОВА Максим Козицький / facebook Фото: начальник Львівської ОВА Максим Козицький / facebook Фото: начальник Львівської ОВА Максим Козицький / facebook

Також Козицький повідомив, що обладнання вже підключили. Більшість з нього застосовуватимуть у пологовому відділенні в мініатюрі, яке облаштували в укритті медзакладу. Крім того, воно працюватиме у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії, гінекологічному, допоміжних репродуктивних технологій та у спеціалізованому консультативно-діагностичному відділенні з жіночою консультацією.

"В обличчі Генерального консула Чеської Республіки у Львові Давіда Нови дякую чеському народові за всю допомогу, яку отримали медзаклади нашої області, адже обладнання, яке передали перинатальному – це лише один із прикладів", - заявив голова Львівської ОВА.

Також він подякував за те, що чеські лікарі навчають українських фахівців, за місію Medevac, завдяки якій українсько-чеські бригади медиків провели українським захисникам вже низку складних операцій, і за чеську ініціативу "Мільйон снарядів для України".

Нагадаємо, незважаючи на системні атаки Росії, в Україні вже вдалося повністю відновити 510 об'єктів медичної інфраструктури, пошкоджених внаслідок війни.

Також стало відомо, що до кінця 2024 року сонячні електростанції (СЕС) встановлять на 270 українських медичних установах. Економія коштів складе за рік 55 млн грн, а за 30 років – біля 1,5 млрд грн.

Зауважимо, Хмельницький лікувально-діагностичний центр уперше в Україні почав продавати в мережу електроенергію, вироблену за допомогою сонячних панелей на своєму даху.

Додамо, що медичні установи в Україні отримають 52 нових потужних генератори потужністю від 18 до 240 кВт для забезпечення неперервної роботи під час відключень електроенергії. Вони автоматично запустяться при відключенні електроенергії, забезпечуючи медзаклади необхідною напругою.