На Львівщині створюють українсько-німецький центр з виробництва антибіотиків

На Львівщині створюють "CENtR", де українські та німецькі фахівці виготовлятимуть антибіотики. Роботою центру керуватимуть провідні німецькі та українські вчені.

Про це повідомила Львівська обласна державна адміністрація

Зазначається, що українсько-німецький центр зразкових досліджень природних сполук (CENtR) втілюватиме у життя біотехнологічна компанія TзОВ "Експлоджен" спільно з Інститутом фармацевтичних досліджень Саарланду імені Гельмгольца у партнерстві з науковцями кафедри генетики та біотехнології Львівського університету.

За попередніми даними CENtR розпочне свою роботу вже в середині 2024 року.

Команда науковців CENtR – це здебільшого працівники чи випускники біологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, які стажувалися у провідних наукових закладах світу і мають великий досвід у дослідженні хімії та біології природних сполук. CENtR ставить собі за мету розкрити генетичну та хімічну різноманітність ґрунтових бактерій актиноміцетів для того аби виявити нові сполуки з антибактерійною та іншими біоактивностями, з перспективою подальшого медичного застосування.

Очікується, що CENtR як громадська організація по завершенню фінансування з боку BMBF, буде функціонувати завдяки підтримці з боку комерційних партнерів цього проєкту (компанії "Ензим", "Експлоджен"), а також завдяки участі Львівського університету у міжнародних наукових конкурсах.

Для України розвиток власної антибіотичної промисловості є невідкладним завданням

Якщо проблему стійкості до антибіотиків у світовому вимірі не вирішити у найближчі роки, то до 2050 року це призведе до додаткових 10 мільйонів смертей і фінансових втрат у розмірі 80 трильйонів євро.

Не менш гострою є ця проблема і для України у часі війни. Неконтрольоване використання низки антибіотиків "останньої надії" на лінії фронту, за неможливості дотримання асептичності та мінімальної гігієни вже починає звужувати коло антибіотиків, якими можна лікувати поранених.

Тому для України розвиток власної дослідницької та виробничої бази для антибіотичної промисловості є невідкладним завданням. Cьогодні на ринку виробництва антибіотичних субстанцій домінують Китай та Індія. Будь-який намір цих країн щодо припинення чи навіть зменшення постачання антибіотиків може мати для України колосальні безпекові ризики.

"Вибір теми досліджень невипадковий – саме в царині вивчення актиноміцетів науковці кафедри генетики та біотехнології Університету активно працюють упродовж 35 років і мають незаперечний світовий авторитет. Серед низки різних напрямів дослідження біоактивних природних речовин пріоритетним для науковців CENtR стане пошук саме протибактерійних сполук. Це викликано нагальною потребою у нових антибіотиках, які були б дієвими проти хвороботворних бактерій, що стійкі до усіх наразі відомих медичних препаратів", – пояснив головний науковий співробітник кафедри генетики та біотехнології біологічного факультету професор Богдан Осташ.

Україна отримає понад 4 млн євро за програмами EU4Health

Єврокомісія схвалила участь України в програмах EU4Health і підтвердила виділення понад 4 млн євро загального фінансування на їхню реалізацію для нашої країни.

Проєкти, які фінансуються в рамках програми "EU4Health", спрямовані на покращення та зміцнення здоровʼя в ЄС, боротьбу з транскордонними загрозами здоров’ю, удосконалення лікарських засобів, медичних виробів та кризових продуктів, зміцнення систем охорони здоров’я, їх стійкості та ефективного використання ресурсів.

Загальний бюджет програми "EU4Health" на 2021-2027 роки становить 5,3 млрд євро. EU4Health реалізується через щорічні робочі програми. Угода дозволяє Україні отримувати фінансування ЄС у галузі охорони здоров’я на рівних умовах із країнами ЄС, Норвегією, Ісландією та Молдовою.