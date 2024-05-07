В Україні відбудували понад 500 медзакладів, пошкоджених російською армією

Незважаючи на системні атаки Росії, в Україні вже вдалося повністю відновити 510 об'єктів медичної інфраструктури, пошкоджених внаслідок війни.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Окрім того, ще 355 медзакладів частково відбудовані або перебувають у процесі відновлювальних робіт. Найбільше відремонтованих закладів розташовані на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.

"Відновлення пошкодженої медінфраструктури є одним із пріоритетів, аби забезпечити доступ громадян до медичних послуг. МОЗ працюватиме над цим разом із партнерами", - наголосили у відомстві.

Згідно з повідомленням, за два роки війни окупанти пошкодили 1591 об'єкт системи охорони здоров'я України та повністю зруйнували 210 медзакладів. Найбільше постраждали заклади на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині та інших обласних центрах.

Крім того, РФ пошкодила 161 авто "швидкої", 261 автівку екстреної допомоги знищила, а ще 125 захопила.

Нагадаємо, внаслідок війни, за прогнозами Міністерства охорони здоров'я України, понад 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної допомоги за наслідками війни. Водночас в ВООЗ вважають, що у зоні ризику 10 мільйонів громадян. У них може розвинутись та чи інша форма психічного розладу.

В Україні вдалося відновити 33,7 тисяч будівель

Попри те, що в Україні третій триває повномасштабна війна з РФ, йде активна робота над відбудовою країни, зокрема житлових будинків, лікарень та іншої зруйнованої інфраструктури. Загалом, вже вдалося відновити 33,7 тисяч будівель.

За його словами, до цих 33,7 тисяч входять 23 тисячі житлових будинків (як багатоповерхівок так і приватних) майже 900 медичних закладів, понад 600 освітніх закладів, а також 9,2 тис об'єктів критичної інфраструктури.

Також додамо, що всі нові лікарні Україні відтепер будуватимуть з урахуванням принципів безбар'єрності, інклюзивності, а також згідно з нормами організації цивільного захисту та енергоефективності.