Шмигаль розповів, скільки зруйнованих об'єктів інфраструктури вже вдалося відновити

Попри те, що в Україні третій триває повномасштабна війна з РФ, йде активна робота над відбудовою країни, зокрема житлових будинків, лікарень та іншої зруйнованої інфраструктури. Загалом, вже вдалося відновити 33,7 тисяч будівель.

Про це на форумі "Україна. Рік 2024" розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, до цих 33,7 тисяч входять 23 тисячі житлових будинків (як багатоповерхівок так і приватних) майже 900 медичних закладів, понад 600 освітніх закладів, а також 9,2 тис об'єктів критичної інфраструктури.

Варто додати, що згідно з оцінкою Київської школи економіки, в Україні зруйновано 250 тисяч житлових будівель: 222 тисяч приватних будинків, понад 27 тисяч — багатоквартирних та 526 гуртожитків. Тобто, відновлення житлового сектору складає лише близько 9,2%.

Шмигаль також повідомив, що Україні вдалося ініціювати та створити міжнародну коаліцію, яка допоможу відбудувати зруйновану війною країну і переконати партнерів у важливості почати швидку відбудову негайно.

"Для нас принципово було розпочати відновлення вже зараз, не чекаючи завершення війни", - зазначив він.

Раніше прем’єр-міністр наголошував, що головним ресурсом для відновлення України має стати конфіскація заморожених російських активів. Позиція України залишається незмінною — платити повинна Росія.

РФ завдала інфраструктурі України збитків на $155 млрд

Станом на січень 2024 року загальний обсяг збитків, завданих інфраструктурі України через воєнні дії, становить майже $155 млрд. У цю суму входять також збитки, які були завдані Україні через підрив Росією Каховської ГЕС 6 червня 2023 року.

Найбільш значні збитки відзначаються у житловому фонді, які становлять понад $58,9 млрд через руйнування більше ніж 250 тисяч будівель.

При цьому, станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови та відновлення України становить 486 млрд доларів і це відновлення розтягнеться впродовж наступного десятиліття.

Допомога від партнерів

Додамо, що відповідно до угоди, укладеної між Італійською Республікою та ЮНЕСКО, країна зробить внесок у розмірі 500 тис. євро на проведення першочергових відновлювальних робіт у Спасо-Преображенському соборі, який росіяни зруйнували під час ракетної атаки по Одесі 23 липня 2023 року.

Також у грудні 2023 року Україна отримала від Японії $950 млн на фінансування проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

Також пакет допомоги у понад 21 мільйон доларів був переданий Данією і буде спрямований для відбудови Миколаєва.

Окрім цього, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про створення фонду вартістю 400 мільйонів євро на відновлення України. До нього приєдналися 16 із 27 країн ЄС. Найбільші внески у розмірі по 100 мільйонів євро зробили Франція та Італія. Ці кошти можуть бути спрямовані на ремонт великої інфраструктури, фінансування малих і середніх підприємств або державних послуг.