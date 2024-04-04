Представник пацієнта. В медзакладах України з'явилася нова функція

У п’ятьох медичних закладах України запрацював пілотний проект "Представник пацієнта", який впроваджується НСЗУ та Рухом Чесно за підтримки МОЗ і Світового банку. Його мета підвищити обізнаність людей у сфері охорони здоров'я.

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Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на коментар заступника начальника відділу роботи зі скаргами пацієнтів Національної служби здоров'я України Тараса Стеценка.

Представники пацієнтів надаватимуть підтримку хворим у п'яти медичних установах, включаючи пологовий будинок №6 у Києві, Київську обласну лікарню, Національний інститут раку, Львівський обласний перинатальний центр та Територіальне медичне об'єднання №1 у Львові.

Вони допомагатимуть пацієнтам з отриманням інформації або подачею скарг, зверненні до директора чи лікуючого лікаря для вирішення конфліктних ситуацій та виступатимуть як посередники між пацієнтами та медичними закладами, допомагаючи в оформленні скарг, зверненні до директора чи лікуючого лікаря для вирішення конфліктних ситуацій.

"У кожному закладі працюють два представники пацієнта – це люди, які пройшли спеціальне навчання і які допомагають пацієнтам орієнтуватися у сфері охорони здоров'я в Україні. Вони можуть надати інформацію, які послуги безплатні та на що має право пацієнт, за що він має чи не має сплачувати кошти", – зазначив Тарас Стеценко.

За його словами, вони також допомагають із побутовими питаннями.

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"Наприклад, у ТМО більше восьми будівель, і пацієнту, який вперше потрапляє туди, дуже важко зорієнтуватися. Навіть показати, де знаходиться вбиральня або пояснити, як записатися на прийом – ці питання також допомагають вирішувати представники пацієнтів. Це по суті помічники пацієнта у будь-якому питанні", – розповів фахівець.

Чи пошириться проєкт на всю Україну

Пілотний проект триватиме два місяці, після цього буде оцінюватися його ефективність. У перспективі його можна було б запровадити по всій Україні. Представники пацієнта існують у багатьох країнах, наприклад, у США, Британії, Канаді, Австралії, Німеччині, Франції, Швеції, Нідерландах.

Тривалість пілотного проекту складатиме два місяці, після чого відбудеться аналіз його результативності. Якщо проект виявиться успішним, існує можливість його розширення на всі українські лікарні.

Концепція представників пацієнтів уже успішно функціонує у багатьох країнах, зокрема в Сполучених Штатах, Великій Британії, Канаді, Австралії, Німеччині, Франції, Швеції та Нідерландах.