Представитель пациента. В медучреждениях Украины появилась новая функция

В пяти медицинских учреждениях Украины заработал пилотный проект "Представитель пациента", который внедряется НСЗУ и Движением Честно при поддержке Минздрава и Всемирного банка. Его цель – повысить осведомленность людей в сфере здравоохранения.

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Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на комментарий заместителя начальника отдела работы с жалобами пациентов Национальной службы здоровья Украины Тараса Стеценко.

Представители пациентов будут оказывать поддержку больным в пяти медицинских учреждениях, включая роддом №6 в Киеве, Киевскую областную больницу, Национальный институт рака, Львовский областной перинатальный центр и Территориальное медицинское объединение №1 во Львове.

Они будут помогать пациентам с получением информации или подачей жалоб, обращении к директору или лечащему врачу для разрешения конфликтных ситуаций и выступать в качестве посредников между пациентами и медицинскими учреждениями, помогая в оформлении жалоб, обращении к директору или лечащему врачу для разрешения конфликтных ситуаций.

"В каждом заведении работают два представителя пациента – это люди, которые прошли специальное обучение и помогают пациентам ориентироваться в сфере здравоохранения в Украине. Они могут предоставить информацию, какие услуги бесплатны и на что имеет право пациент, за что он имеет или не должен платить средства", – отметил Тарас Стеценко.

По его словам, они тоже помогают с бытовыми вопросами.

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"Например, в ТМО более восьми зданий, и пациенту, впервые попадающему туда, очень трудно сориентироваться. Даже показать, где находится туалет или объяснить, как записаться на прием – эти вопросы также помогают решать представители пациентов. Это по сути помощники пациента в любом случае. -каком вопросе", – рассказал специалист.

Распространится ли проект на всю Украину

Пилотный проект продлится два месяца, после чего будет оцениваться его эффективность. В перспективе его можно было бы ввести по всей Украине. Представители пациента существуют во многих странах, например в США, Британии, Канаде, Австралии, Германии, Франции, Швеции, Нидерландах.

Продолжительность пилотного проекта будет составлять два месяца, после чего пройдет анализ его результативности. Если проект окажется успешным, есть возможность его расширения на все украинские больницы.

Концепция представителей пациентов уже успешно функционирует во многих странах, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Канаду, Австралию, Германию, Францию, Швецию и Нидерланды.