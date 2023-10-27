Главу НСЗУ подозревают в служебной халатности, которая привела к убыткам в 2 млн грн

Прокуратура сообщила о подозрении главе Национальной службы здоровья Украины в служебной халатности, которая привела к растрате 2 млн грн бюджетных средств.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в апреле 2022 года по заказу НСЗУ одним из специализированных государственных предприятий выполнялись работы по администрированию центральной базы данных электронной системы здравоохранения.

По результатам выполнения этих работ госпредприятием составлен акт сдачи-приемки услуг, в который включены все работы согласно договору и сведения об определенном объеме фактически не выполнявшихся работ.

Руководитель НСЗУ не проверила фактически выполненные работы и не приняла меры по уменьшению общей суммы договора, в результате чего были израсходованы бюджетные средства в сумме более 2 млн грн на оплату услуг, которые не предоставлялись.

Во время проведения обысков по месту жительства и работы правоохранители обнаружили и изъяли документы и другие доказательства.

Генпрокуратура сообщила о подозрении главе НСЗУ в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Заметим, с ноября 2021 года НСЗУ возглавляет Наталья Гусак.

До назначения Гусак была заместителем председателя Черновицкой обладминистрации, где она курировала медицинское направление. Также Наталья Гусак была региональной координатором по поддержке реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях программы U-LEAD с Европой.

НСЗУ была создана в конце декабря 2017 года. Она является принципиальным органом в имплементации положений медицинской реформы. НСЗУ оперирует средствами бюджета через программу медицинских гарантий. Программа состоит из пакетов услуг, определяемых на основании приоритетов в здравоохранении.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении бывшему заместителю министра юстиции Украины Виталию Василику, допустившему растрату имущества более чем на 10 млн грн.