Чиновнику ГСЧС, не задекларировавшему 13 млн гривен жены, сообщили о подозрении

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в декларировании недостоверной информации (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины) чиновнику столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который "забыл" указать в декларации имущество жены, общей стоимостью почти на 13 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Согласно сообщению, подозреваемый несколько лет не декларировал имущество супруги. В декларации за 2020 год он не указал, что его жена владеет четырьмя квартирами, четырьмя нежилыми помещениями, четырьмя паркоместами, жилым домом и земельным участком.

В ГБР уточнили, что имущество находится в Киеве и области.

"Сведения, указанные в декларации чиновника, отличались от правдивых на общую сумму 11,9 млн грн", - отмечают в ведомстве.

Кроме этого подозреваемый не указал в декларации за 2021 год еще одну квартиру, которую его жена получила в собственность. Как следствие – сведения отличались от достоверных на сумму в 12,7 млн. гривен.