В Днепре задержали прокурора: требовал взятку, чтобы "отмазать" обвиняемого от тюрьмы

Служба безопасности и ГБР совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачили на коррупции прокурора Левобережной окружной прокуратуры города Днепр. Он требовал от отца одного из подсудимых взятку в 10 тысяч долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что чиновник требовал взятку с местного жителя, сын которого является фигурантом расследования о мошенничестве и подделке документов.

"За эту взятку прокурор "гарантировал" изменить квалификацию преступления на менее тяжелое. В дальнейшем чиновник вообще пообещал "закрыть" соответствующее уголовное производство, в котором он был процессуальным руководителем", - говорится в сообщении СБУ.

Правоохранители задержали прокурора "с поличным" во время передачи ему всей суммы неправомерной выгоды.

"В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и избрание меры пресечения", - отметили в СБУ.

Там добавили, что идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно правоохранители задержали прокурора Фастовской окружной прокуратуры Киевской области, требовавшего взятку у частного предприятия за закрытие уголовных производств.