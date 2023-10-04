ДБР з СБУ викрили прокурора з Київщини на великому хабарі від бізнесу (ФОТО)

Державне бюро розслідувань за оперативного супроводу Служби безпеки України затримали прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області, який вимагав хабар у приватного підприємства за закриття кримінальних проваджень.

Як повідомляють відомства, прокурор, щоздійснював нагляд за додержанням законів під час розслідування щодо компанії, запропонував її представнику закрити провадження за 30 тисяч доларів (зараз це більше 1,1 мільйона гривень).

При цьому він вимагав дати наперед половину обумовленої суми, а решту хотів отримати вже після закриття справи. Сама ж справа стосувалася підроблення документів (стаття 358 Кримінального кодексу)

Взявши "аванс" у туалетній кабінці одного з ресторанів Києва, прокурор вирішив ще трохи заробити на підприємстві та повідомив бізнесменам, що проти підприємства розслідується ще одна кримінальна справа. За додаткові 15 тисяч він обіцяв "розв'язати питання" й щодо цієї справи, але це питання домовились обговорити після закриття першого провадження.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР

Затримали чоловіка в центрі Києва під час отримання другої частини хабаря у 15 тисяч доларів. На зустріч прокурор приніс копію постанови про закриття першого кримінального провадження.

Йому повідомлено про підозру за частинами 3 та 4 статті 368 КК (отримання хабаря). При обшуках за місцями роботи і проживання прокурора виявлено матеріали, які підтверджують його незаконні дії.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Загрожує йому до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо також, що днями Національне антикорупційне бюро за оперативного супроводу СБУ викрило у вимаганні хабаря виконувача обовʼязків голови Комінтернівського районного суду Одеської області.

Перед цим вони викрили на корупції суддю Броварського міськрайонного суду Київської області: той вимагав 4 тисячі доларів хабаря від представника однієї зі сторін у цивільній справі.