ГБР из СБУ поймали прокурора из Киевской области на крупной взятке от бизнеса (ФОТО)

Государственное бюро расследований при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины задержали прокурора Фастовской окружной прокуратуры Киевской области, требовавшего взятку у частного предприятия за закрытие уголовных производств.

Как сообщают ведомства, прокурор, осуществлявший надзор за соблюдением законов в ходе расследования в отношении компании, предложил ее представителю закрыть производство за 30 тысяч долларов (сейчас это более 1,1 миллиона гривен).

При этом он требовал представить половину оговоренной суммы, а остальное хотел получить уже после закрытия дела. Само же дело касалось подделки документов (статья 358 Уголовного кодекса)

Взяв "аванс" в туалетной кабинке одного из ресторанов Киева прокурор решил еще немного заработать на предприятии и сообщил бизнесменам, что против предприятия расследуется еще одно уголовное дело. За дополнительные 15 тысяч он обещал "решить вопрос" по этому делу, но этот вопрос договорились обсудить после закрытия первого производства.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

Задержан мужчина был в центре Киева во время получения второй части взятки в 15 тысяч долларов. На встречу прокурор принес копию постановления о закрытии первого уголовного производства.

Ему сообщено о подозрении по частям 3 и 4 статьи 368 УК (получение взятки). При обыске по местам работы и проживания прокурора обнаружены материалы, подтверждающие его незаконные действия.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Угрожает ему до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним также, что на днях Национальное антикоррупционное бюро при оперативном сопровождении СБУ разоблачило в вымогательстве взятки исполняющего обязанности председателя Коминтерновского районного суда Одесской области.

Перед этим они разоблачили на коррупции судью Броварского горрайонного суда Киевской области: тот требовал 4 тысячи долларов взятки от представителя одной из сторон по гражданскому делу.