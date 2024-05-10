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Львовский перинатальный центр получил от Чехии оборудование более чем на 21 млн грн
Львовский областной клинический перинатальный центр получил от Чешской Республики оборудование более чем на 21 миллион гривен.
Об этом рассказал в Facebook начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Еще не видел, чтобы столь масштабную помощь передавали так скромно", – говорится в его сообщении.
По его словам, среди полученного оборудования - электрическая кровать для реанимации, родильная кровать, потолочная консоль, обогреватель для новорожденных, многофункциональное кресло, каталка, анестезиологическая тележка, мощный генератор, способный полностью запитать родильный корпус.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Также Козицкий сообщил, что оборудование уже подключено. Большая часть из него будет применяться в родильном отделении в миниатюре, которое обустроили в укрытии медучреждения. Кроме того, оно будет работать в отделениях анестезиологии и интенсивной терапии, гинекологическом, вспомогательных репродуктивных технологиях и специализированном консультативно-диагностическом отделении с женской консультацией.
"В лице Генерального консула Чешской Республики во Львове Давида Нови благодарю чешский народ за всю помощь, которую получили медучреждения нашей области, ведь оборудование, которое передали перинатальному – это лишь один из примеров", - заявил глава Львовской ОВА.
Также он поблагодарил за то, что чешские врачи обучают украинских специалистов, миссию Medevac, благодаря которой украинско-чешские бригады медиков провели украинским защитникам уже ряд сложных операций, и за чешскую инициативу "Миллион снарядов для Украины".
Напомним, несмотря на системные атаки России, в Украине уже удалось полностью восстановить 510 объектов медицинской инфраструктуры, поврежденных в результате войны.
Также стало известно, что до конца 2024 года солнечные электростанции (СЭС) будут установлены на 270 украинских медицинских учреждениях. Экономия средств составит за год 55 млн. грн., а за 30 лет – около 1,5 млрд. грн.
Отметим, что Хмельницкий лечебно-диагностический центр впервые в Украине начал продавать в сеть электроэнергию, произведенную с помощью солнечных панелей на своей крыше.
Добавим, что медицинские учреждения в Украине получат 52 новых мощных генератора мощностью от 18 до 240 кВт для обеспечения непрерывной работы при отключении электроэнергии. Они автоматически запустятся при отключении электроэнергии, обеспечивая медучреждения необходимым напряжением.