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Франция анонсировала передачу диагностического и реабилитационного оборудования одесским больницам
Дирекция французского частного медицинского учреждения Bouchard Clinic, находящегося в центре Марселя, рассказала о планах передачи медицинского оборудования в те учреждения, где лечатся раненые и пострадавшие от российских атак.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
В горсовете отмечают, что об этом шла речь во время рабочей встречи мэра Одессы Геннадия Труханова с дирекцией Bouchard Clinic.
Согласно сообщению, французские врачи планируют передать медицинским учреждениям Одессы рентген-аппарат, УЗИ, оборудование для предоставления услуг по гемодиализу, а также маммограф и другое диагностическое и реабилитационное оборудование. Его планируется передать в те учреждения, где лечат раненых и пострадавших от российских атак.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Врачи клиники отметили героизм украинских коллег, работающих в сложных условиях и с тяжелыми случаями, и считают необходимым оказать посильную помощь", - сообщили в горсовете.
Напомним, на днях сообщалось, что Чехия передала Львовскому областному клиническому перинатальному центру оборудования на более чем 21 миллион гривен.
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