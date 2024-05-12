Франция анонсировала передачу диагностического и реабилитационного оборудования одесским больницам

Дирекция французского частного медицинского учреждения Bouchard Clinic, находящегося в центре Марселя, рассказала о планах передачи медицинского оборудования в те учреждения, где лечатся раненые и пострадавшие от российских атак.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

В горсовете отмечают, что об этом шла речь во время рабочей встречи мэра Одессы Геннадия Труханова с дирекцией Bouchard Clinic.

Согласно сообщению, французские врачи планируют передать медицинским учреждениям Одессы рентген-аппарат, УЗИ, оборудование для предоставления услуг по гемодиализу, а также маммограф и другое диагностическое и реабилитационное оборудование. Его планируется передать в те учреждения, где лечат раненых и пострадавших от российских атак.

Фото: Одесский городской совет Фото: Одесский городской совет Фото: Одесский городской совет

"Врачи клиники отметили героизм украинских коллег, работающих в сложных условиях и с тяжелыми случаями, и считают необходимым оказать посильную помощь", - сообщили в горсовете.

Напомним, на днях сообщалось, что Чехия передала Львовскому областному клиническому перинатальному центру оборудования на более чем 21 миллион гривен.

В рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине" в стране началась системная замена оборудования для хранения вакцин на уровне всех регионов страны.

Недавно сообщалось, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) вместе с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины подписали новое соглашение, имеющее целью поддержку внедрения мер по энергоэффективности и восстановлению разрушенной инфраструктуры, особенно в области здравоохранения.

Кроме того, Госдеп США пообещал помочь Украине усилить киберзащиту в области здравоохранения.

Также в Минздраве рассказали, сколько медучреждений в Украине подключено к скоростному интернету.