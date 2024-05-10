У Львові відкрили найбільший в країні центр протезування: що відомо

За підтримки німецького уряду у Львові відкрили найбільший в країні центр протезування та ортезування UNBROKEN, який забезпечуватиме протезами понад 1200 пацієнтів на рік.

Про це Delo.ua повідомила прес-служба GIZ Ukraine.

Так, в одноповерховій будівлі загальною площею 1 000 квадратних метрів розміщено центр виготовлення протезів, аудиторії для навчання та досліджень, кімнати для примірки та випробування протезів пацієнтами, а також внутрішній дворик для відпочинку. Центр оснащений новітнім обладнанням (AFT, Romedis) для виготовлення протезів верхніх і нижніх кінцівок.

У Львові відкрили найбільший в країні центр протезування. Фото: прес-служба GIZ Ukraine

"Важливою частиною проекту є навчання протезистів та ортопедів за стандартами ISPO (Міжнародного товариства протезування та ортопедії). Близько 60 осіб беруть участь у навчальних програмах різних рівнів за підтримки німецького уряду та GIZ Ukraine. Успішні випускники отримують міжнародні сертифікати", - повідомили у прес-службі.

За словами генерального директора Першого медоб’єднання Львова Олега Самчука, новостворений Центр протезування та ортезування UNBROKEN збільшить потужності виробництва протезів в Україні.

Він додав, що в Україні не вистачає фахівців з протезування і ортезування, однак планується, що Центр стане ще й навчальним хабом.

Центр стане ще й навчальним хабом. Фото: прес-служба GIZ Ukraine

"За останній рік на нашій базі уже відбулася низка навчань для 51 працівника протезних підприємств з різних куточків України. А вже 21 травня у цьому Центрі розпочнеться наступний модуль авторитетних у світі навчань Human Study. Також це буде місцем для проведення досліджень у протезуванні та розробці українських стартапів", - зазначив генеральний директор Першого медоб’єднання Львова Олег Самчук.

Серед іншого, центр розроблятиме матеріали для національної програми підготовки українських тренерів з протезування, які зможуть передавати свій досвід майбутнім фахівцям та збільшувати кількість спеціалістів у цій галузі.

Центр розроблятиме матеріали для національної програми підготовки українських тренерів з протезування. Фото: прес-служба GIZ Ukraine

Будівля розрахована на 30 робочих місць. Центр виготовлятиме близько 1 200 протезів на рік.

В прес-службі зазначили, що цей проект реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) в рамках "Спеціальна програма підтримки України / EU4ResilientRegions" та фінансується Федеральним урядом Німеччини.

Навчання фахівців з протезування і ортезування в Україні

Раніше в інтерв'ю Delo.ua керуючий директор Human Study e.V. Крістіан Шлірф розповів про навчання фахівців з протезування і ортезування в Україні, будівництво майстерні протезування, а також про загальну потребу країни в медичних закладах та спеціалістах.

Зокрема, за орієнтовними оцінками, кількість людей, які потребують протезування і ортезування до початку вторгнення оцінювалась у приблизно 60 000 людей, які потребують протезування, і 240 000, які потребують ортезних виробів, однак ці цифри зростають.

Щодо оцінки витрат на навчання фахівців за програмою Human Study e.V. у галузі протезування і ортезування є наступною (до цієї вартості не включені матеріали для клінічних та технічних навчань, а також екзамени, - Ред.):

Рівень техніка P&O : приблизно 12 000 євро на випускника (повна програма).

: приблизно 12 000 євро на випускника (повна програма). Рівень асоційованого P&O: приблизно 20 000 євро на випускника (повна програма).

Human Study працює за методологією змішаного навчання (Blended Learning), тому всі учасники працюють повний робочий день і одночасно отримують освіту. Перевагою є технічна та клінічна практика, яка значно підвищує практичні навички учасників (в порівнянні зі студентами, які тільки навчаються повний день у університеті, - Ред.).

У 2024 році планується прийняти: