Швейцарія профінансувала створення в Україні симуляційних центрів для навчання медиків

Швейцарія надала фінансування для створення шести симуляційних центрів в Україні, де майбутні лікарі зможуть практикувати навички перед роботою з реальними пацієнтами.

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Про це повідомляє посольство Швейцарії в Україні.

Ця ініціатива, реалізована завдяки фінансовій підтримці Швейцарії та україно-швейцарському проєкту "Розвиток медичної освіти". Симуляційні центри відкриті у Львові, Рівному, Тернополі, Житомирі, Харкові та Чернівцях.

"У зв'язку зі збільшенням навантаження на систему охорони здоров'я багато медичних закладів відчувають нестачу кваліфікованих кадрів. Тому Швейцарія продовжує підвищувати якість медичної освіти та підтримує майбутніх лікарів-практиків", - зазначили у посольстві.

У цих центрах студенти медичних факультетів мають можливість відпрацьовувати навички на спеціальних манекенах в умовах, які максимально наближені до реальної роботи з пацієнтами.

"Тут ми можемо відтворити будь-який складний сценарій, який може статися у медичній установі. Якщо студенти припустяться помилки, ми повторимо все стільки разів, скільки необхідно. Бо тут ми можемо помилятися, а у лікарнях – ні", – розповів Володимир Похмурський, керівник Центру медичної симуляції Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського.

Симуляційні центри дозволяють створити складні сценарії для тренувань та виправляти помилки студентів, щоб підготувати їх до ефективного фахового застосування у медичних установах.

Окрім цього, за підтримки Швейцарії на базі Школи реабілітаційної медицини УКУ відкрили

ще один симуляційний центр для реабілітації ветеранів війни "Реабілітація травм війни".

Додамо, що уряд Швейцарії займається проєктами в галузі охорони здоров'я, зокрема ментальним здоров'ям українців. Йдеться про психологічну реабілітацію людей, які пережили окупацію або були змушені залишити свої домівки. З ними працюють професійні психологи, надають консультації та проводять тренінги.

Окрім надання безпосередньої допомоги людям, країна також підтримує впровадження реформи системи охорони психічного здоров'я, покращуючи рамкові умови, пілотуючи інтегровані моделі підтримки на рівні громад та надаючи психосоціальні послуги постраждалим громадам.