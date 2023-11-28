Від доступної освіти до продовольчої безпеки: як Швейцарія підтримує Україну у складні часи

Інтерв'ю з Андреасом Хубером, керівником програми співробітництва Посольства Швейцарії в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала неймовірну підтримку від своїх міжнародних партнерів. Десятки країн продемонстрували безпрецедентну солідарність у прагненні допомогти Україні в умовах військової агресії Росії. Швейцарія - одна з таких країн.

Швейцарія є вірним другом і партнером України. Це партнерство зміцнюється з року в рік з моменту проголошення незалежності нашої держави. Швейцарія допомагає Україні впроваджувати структурні реформи, спрямовані на підвищення рівня життя та розвитку людського капіталу, забезпечувати якість державних послуг та доступність освіти, стимулювати економічний розвиток децентралізованих громад. У найскладніші для України часи Швейцарія реагує на нагальні потреби та продовжує реалізовувати гуманітарні проєкти на місцях.

Delo.ua поспілкувався з Андреасом Хубером, керівником програми співробітництва Посольства Швейцарії в Україні, про те, як Швейцарія підтримує фермерів і переселенців, допомагає розміновувати українські землі та надає психологічну допомогу постраждалому від війни населенню.

За роки співпраці між Швейцарією та Україною наші країни працювали над багатьма спільними проєктами. Як змінився підхід до такої співпраці після повномасштабного вторгнення?

- До повномасштабного вторгнення Швейцарія реагувала на потреби найбільш вразливих верств населення по всій країні, приділяючи особливу увагу кільком регіонам, з якими ми вже раніше налагодили продуктивну співпрацю, зокрема Вінниччині та Одещині. Ми також поступово збільшували свою присутність на сильно постраждалому сході України. Усе змінилося 24 лютого 2022 року...

Минулого року фінансування від швейцарського уряду збільшилося вдесятеро. Ми отримали близько 100 мільйонів доларів США для швидкої відповіді на нові виклики та труднощі, з якими зіткнулися багато людей в Україні. У центрі уваги швейцарської підтримки були і залишаються громади та регіони з високою часткою внутрішньо переміщених осіб (ВПО), райони, які постраждали від бойових дій, а також низка населених пунктів, які повернули під контроль Уряду України.

Чи не могли б ви розповісти нам більше про ці інтервенції?

- У Київській області, наприклад, наша програма зосереджена на підтримці людей у звільнених громадах. Зокрема, у селі Мощун, де 70% будинків було зруйновано або серйозно пошкоджено. Ми компенсували витрати на заміну вікон та дверей у понад 350 домогосподарствах.

У Бородянці ми почали ремонт будівлі Інклюзивно-ресурсного центру для дітей з особливими освітніми потребами. Разом з «Астартою» ми також підтримали велику програму продовольчої допомоги в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Вінницькій областях навесні 2022 року.

Ще один приклад - Кременчук, де російські ракети пошкодили багато енергетичних об'єктів. Швейцарія відновлює цю критично важливу інфраструктуру з нуля, але з деякими інноваціями, такими як більш економічно ефективні системи опалення пелетами. Існує також окрема програма підтримки малих ферм, зокрема в Харківській області, на звільнених територіях тощо. Ми надаємо їм необхідне обладнання та засоби гігієни для забезпечення стандартів безпеки харчових продуктів в молочній галузі.

Ми знаємо, що уряд Швейцарії займається проєктами в галузі охорони здоров'я. Чи можете Ви розповісти про це більше?

- В центрі нашої уваги – ментальне здоров'я українців. Йдеться про психологічну реабілітацію людей, які пережили окупацію або були змушені залишити свої домівки. З ними працюють професійні психологи, надають консультації та проводять тренінги. Насправді, цей проєкт для нас не є новим, він стартував у 2018 році.

Окрім надання безпосередньої допомоги людям, ми також підтримуємо впровадження реформи системи охорони психічного здоров'я, покращуючи рамкові умови, пілотуючи інтегровані моделі підтримки на рівні громад та надаючи психосоціальні послуги постраждалим громадам.

Існує також програма фізичної реабілітації. Ми були одними з перших, хто її запустив. Разом з іншими партнерами з розвитку ми допомагаємо жертвам і постраждалим від російської агресії. Наприклад, через покращення якості реабілітаційних послуг, надання необхідного реабілітаційного обладнання та допоміжних засобів, а також забезпечення безперервного професійного розвитку фахівців з реабілітації.

Пане Хубер, а як щодо освітніх проєктів?

- Ми вже багато років підтримуємо Міністерство освіти і науки України у впровадженні децентралізованого управління освітою та просуванні громадянської освіти. Спираючись на свій досвід у реформі децентралізації та громадянської освіти, Швейцарія підтримує розвиток ефективної та прозорої системи управління освітою в громадах України, розбудовуючи довіру між місцевою владою та громадянами через покращення освітніх послуг та підвищення громадянської активності серед молоді. Ми також піклуємося про безпеку освітнього процесу. Кожна школа повинна мати укриття. Насамперед, заклади у прифронтових районах.

У своїй роботі ми беремо до уваги потреби, про які повідомляє місцева влада. Це основне завдання децентралізації, яку ми повністю підтримуємо. Ще один окремий проєкт - розмінування. Це одна з ключових потреб для України сьогодні і наш пріоритет. Разом зі Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) та Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) ми допомагаємо очищати землі від вибухонебезпечних залишків війни. І нещодавно уряд Швейцарії схвалив пакет допомоги у розмірі 100 мільйонів швейцарських франків (110 мільйонів доларів США) для гуманітарного розмінування цивільних та сільськогосподарських територій в Україні.

Посольство Швейцарії в Україні також працює з приватним сектором. З якими компаніями ви співпрацюєте?

- Ми давно співпрацюємо з компаніями Geberit, Sika та «Астарта». З «Астартою» ми працюємо над доставкою продуктів харчування постраждалим від війни людям. Проєкт фінансувався Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва Федерального департаменту закордонних справ, а «Астарта» постачала свої продукти харчування та продукти інших українських виробників, які безкоштовно роздавали українським громадам, особливо тим, де проживає велика кількість переселенців.

Крім того, протягом тривалого часу ми також співпрацюємо зі швейцарськими компаніями, зокрема, з виробником сантехнічної продукції Geberit. У партнерстві з ними ми сприяємо розвитку системи професійно-технічної освіти в Україні. Профетехнавчання - це особлива освітня модель у Швейцарії. Ті, хто не хоче здобувати вищу освіту в університеті, мають можливість пройти трирічне навчання у певній галузі, наприклад, будівельній чи сантехнічній.

В Україні ми співпрацюємо зі швейцарськими компаніями Geberit та хімічною компанією Sika. Вони навчають молодь професіямбудівельної галузі. Враховуючи необхідність масштабної відбудови після війни, для України питання наявності кваліфікованих робітників стоїть гостро. Такі професії будуть абсолютно необхідні.

Ми переконані, що співпраця міжнародних партнерів, держави і бізнесу дає максимальний результат. Наше партнерство з Посольством Швейцарії є яскравим прикладом того, коли цінності різних стейкхолдерів збігаються і громадяни України отримують таку необхідну допомогу. Дякуємо Швейцарії за підтримку! Світлана Мозгова директор департаменту по роботі з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій агропромхолдингу «Астарта»

Ми плануємо ще більше залучати приватний бізнес. Напркилад, зараз ми шукаємо способи зменшити ризики інвестування в Україну за допомогою програм страхування. Якщо компанія збирається інвестувати 10 мільйонів доларів в проєкти в Україні, вона хоче бути впевненою, що у випадку руйнувань, пов'язаних з війною, частина цих витрат буде покрита. Це ще один аспект нашої майбутньої роботи із залучення швейцарських компаній до відновлення України.

Ця розмова ще раз доводить, що досвід співпраці держави та приватного бізнесу може і повинен бути успішним для обох сторін. Зокрема, під час перманентного форс-мажору. Адже у таких умовах гартується новий і безцінний досвід, який в майбутньому може стати запорукою подальшого розвитку взаємовигідного партнерства та мінімізації можливих ризиків.