Швейцария профинансировала создание в Украине симуляционных центров для обучения медиков

Швейцария предоставила финансирование на создание шести симуляционных центров в Украине, где будущие врачи смогут практиковать навыки перед работой с реальными пациентами.

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Об этом сообщает посольство Швейцарии в Украине.

Эта инициатива реализована благодаря финансовой поддержке Швейцарии и украино-швейцарскому проекту "Развитие медицинского образования". Симуляционные центры открыты во Львове, Ровно, Тернополе, Житомире, Харькове и Черновцах.

"В связи с увеличением нагрузки на систему здравоохранения многие медицинские учреждения испытывают нехватку квалифицированных кадров. Поэтому Швейцария продолжает повышать качество медицинского образования и поддерживает будущих практикующих врачей", - отметили в посольстве.

В этих центрах студенты медицинских факультетов имеют возможность отрабатывать навыки на специальных манекенах в условиях, максимально приближенных к реальной работе с пациентами.

"Здесь мы можем воспроизвести любой сложный сценарий, который может произойти в медицинском учреждении. Если студенты допустят ошибку, мы повторим все столько раз, сколько необходимо. Потому что здесь мы можем ошибаться, а в больницах – нет", – рассказал Владимир Похмурский, руководитель Центра медицинской симуляции Львовской медицинской академии имени Андрея Крупинского

Симуляционные центры позволяют создать сложные сценарии для тренировок и исправлять ошибки студентов, чтобы подготовить их к эффективному профессиональному применению в медицинских учреждениях.

Кроме того, при поддержке Швейцарии на базе Школы реабилитационной медицины УКУ открыли

еще один симуляционный центр для реабилитации ветеранов войны "Реабилитация травм войны".

Добавим, что правительство Швейцарии занимается проектами в области здравоохранения, в частности, ментальным здоровьем украинцев. Речь идет о психологической реабилитации людей, переживших оккупацию или вынужденных покинуть свои дома. С ними работают профессиональные психологи, консультируют и проводят тренинги.

Помимо оказания непосредственной помощи людям страна также поддерживает внедрение реформы системы охраны психического здоровья, улучшая рамочные условия, пилотируя интегрированные модели поддержки на уровне общин и оказывая психосоциальные услуги пострадавшим общинам.