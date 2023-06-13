ArcelorMittal возобновил производство известняка в деоккупированном поселке в Херсонской области

Предприятие по производству известняка для металлургического производства "АрселорМиттал Берислав" (поселок Архангельское Херсонской области) в мае возобновило производственный процесс после вынужденной остановки. Об этом сообщает корпоративная газета группы ArcelorMittal в Украине "Металлург".

Отмечается, что предприятие было вынуждено полностью прекратить работу в феврале 2022 года из-за наступления российской армии. С тех пор эта территория была оккупирована, однако 3 октября военнослужащие 129-й криворожской бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины освободили Архангельское.

С марта 2023 года "АрселорМиттал Берислав" начал отгрузку для металлургического комбината в Кривом Роге почти 47 тысяч тонн известняка. Это сырье используется аглоцехом "АрселорМиттал Кривой Рог" для производства агломерата. До конца апреля продолжалось разминирование территории предприятия, а с 1 мая оно смогло приступить к добыче известняка в карьере.

"Нам удалось сохранить свой коллектив, и вся команда искренне благодарна ВСУ, а также коллегам с "АрселорМиттал Кривой Рог". Нас с ними еще больше сплотили все военные испытания, которые мы преодолеваем вместе", - прокомментировал генеральный директор "АрселорМиттал Берислав" Леонид Смоляренко.

Как отметил, в свою очередь, заместитель гендиректора по производству АМКР Владимир Теслюк, на комбинате радуются, что предприятие в Архангельском снова в строю, и пытаются сделать все, чтобы его укрепить.

"Часть поселка после деоккупации находилась в руинах, поэтому мы со своей стороны приложились к восстановлению инфраструктуры, в первую очередь помогли с ремонтом детского сада. Надеемся, что жизнь в этой общине будет наконец спокойной, а результат нашего эффективного сотрудничества пойдет на пользу украинской экономике", – добавил он.

Указано, что довоенный объем отгрузки известняка из Архангельского превышал 500 тысяч тонн в год, однако прогнозируемый показатель на 2023 год составляет около 200 тысяч тонн.

Отметим также, что неделю назад в ArcelorMittal сообщалось, что предприятие получило от АМКР новую и подержанную компьютерную технику, принтеры и IP-телефоны. Также были приобретены и установлены комплект оборудования Starlink и сетевое оборудование.

Как пояснили металлурги, инфраструктура АМБ во время российской оккупации и боевых действий при освобождении региона получила значительные разрушения. Кроме повреждений зданий, были полностью разрушены или же пропали компьютерная и другая офисная техника. В первые недели после освобождения там не была доступна даже мобильная связь, не говоря уже об интернете, который является необходимой составляющей производственного процесса и инструментом оперативного решения вопросов.