Воздух станет чище: "АрселорМиттал Кривой Рог" закрывает старейшую аглофабрику

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" выводит из эксплуатации свою старейшую агломерационную фабрику, которая ранее снабжала агломератом доменный цех №1 на уровне 8 тысяч тонн в сутки. Об этом говорится в сообщении предприятия.

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Вместо четырех аглоцехов на предприятии останутся в работе три, а также рудный двор аглофабрики метпроизводства, где будет формироваться рудная смесь для производственных процессов.

В настоящее время работает лишь модернизированный аглоцех №2: уровень производства там не превышает 3 тысячи тонн агломерата в сутки. Аглоцех №3 готовит шихтовые материалы для производства, а аглоцех №1 пока остается в резерве из-за ограниченного уровня производства в целом.

Основными факторами для принятия решения об окончательной остановке аглофабрики метпроизводства стали сокращение производства в военное время, а также выполнение обязательства компании снизить промышленную нагрузку в регионе.

Благодаря остановке работы этой аглофабрики ежегодные выбросы загрязняющих веществ снизятся на 29,4 тысячи тонн, что составляет 13% от общих выбросов АМКР при максимальной загрузке производственных мощностей.

"Мы начинаем новый 2023 год с положительного и долгожданного известия для жителей Кривого Рога - в дальнейшем на качество воздуха в городе не будут влиять выбросы одного из старейших объектов агломерационного производства. Недавняя остановка работы двух коксовых батарей и закрытие аглофабрики метпроизводства - это действительно новые точки в истории предприятия, свидетельствующие о переходе к более безопасному и экологическому будущему", - отметил гендиректор комбината Мауро Лонгобардо.

По его словам, война помешала предприятию активно строить новую фабрику окомкования, работа которой планировалась как альтернатива аглофабрике метпроизводства, но все равно настойчиво работает на выполнение природоохранных обязательств перед городом.

Как указывают на "АрселорМиттал Кривой Рог", вывод из эксплуатации аглофабрики метпроизводства стал возможным благодаря реализации инвестиционной программы, содержащей и реконструкцию других агломерационных цехов.

Так, в аглоцехе №2 реконструированы комплексы всех шести агломашин, установлены новые современные газоочистки, заменены газоходы, коммуникации, промышленное оборудование. Общая стоимость проекта по реконструкции аглоцеха №2 превышает 180 миллионов долларов.

Этот инвестпроект обеспечил как экологические достоинства, так и улучшение условий труда для сотрудников предприятия. На двух агломашинах этого аглоцеха изготовляют агломерат для пока единственной работающей доменной печи №6.

"Работниками аглофабрики с полным циклом производства продукции было более 200 человек. Мы работаем над тем, чтобы найти максимальные возможности трудоустройства внутри предприятия для этих работников. Конечно, все преимущества работы в АМКР для них будут сохранены. Всего у нас сейчас открыто около 70 вакансий, которые мы закрываем своими резервами", – отметила директор департамента по персоналу АМКР Юлия Заболотная.

Как отмечают на предприятии, аглофабрика метпроизводства снабжала доменников агломератом с 1951 года. При этом ранее, в 2020 году "АрселорМиттал Кривой Рог" вывел из строя первый участок блюминга, а также двухванный сталеплавильный агрегат №6, что означало закрытие мартеновского цеха предприятия.

В октябре 2022 года были остановлены коксовые батареи №№ 1 и 2. На предприятии указывают, что в результате объем выбросов загрязняющих веществ от коксохимического производства уменьшится на 37%.