Повітря стане чистішим: "АрселорМіттал Кривий Ріг" закриває найстарішу аглофабрику

Металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" виводить з експлуатації свою найстарішу агломераційну фабрику, яка раніше забезпечувала агломератом доменний цех №1 на рівні 8 тисяч тонн на добу. Про це йдеться у повідомленні підприємства.

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Замість чотирьох аглоцехів на підприємстві залишаться в роботі три, а також рудний двір аглофабрики метвиробництва, де формуватимуть рудну суміш для виробничих процесів.

Наразі працює лише модернізований аглоцех №2: рівень виробництва там не перевищує 3 тисяч тонн агломерату на добу. Аглоцех №3 готує шихтові матеріали для виробництва, а аглоцех №1 поки залишається у резерві через обмежений рівень виробництва в цілому.

Основними факторами для ухвалення рішення про остаточну зупинку аглофабрики метвиробництва стали скорочення виробництва у воєнний час, а також виконання зобов’язання компанії знизити промислове навантаження у регіоні.

Завдяки зупинці роботи цієї аглофабрики щорічні викиди забруднюючих речовин зменшаться на 29,4 тисячі тонн, що складає 13% від загальних викидів АМКР при максимальному завантаженні виробничих потужностей.

"Ми розпочинаємо новий 2023 рік з позитивної та довгоочікуваної звістки для мешканців Кривого Рогу – надалі на якість повітря у місті не впливатимуть викиди одного з найстаріших об’єктів агломераційного виробництва. Нещодавня зупинка роботи двох коксових батарей та закриття аглофабрики метвиробництва – це справді нові точки відліку в історії підприємства, які свідчать про перехід до більш безпечного та екологічного майбутнього", - зазначив гендиректор комбінату Мауро Лонгобардо.

За його словами, війна завадила підприємству активно будувати нову фабрику огрудкування, робота якої планувалася як альтернатива аглофабриці метвиробництва, але воно все рівно наполегливо працює на виконання природоохоронних зобов’язань перед містом.

Як вказують на "АрселорМіттал Кривий Ріг", вивід з експлуатації аглофабрики метвиробництва став можливим завдяки реалізації інвестиційної програми, що містила й реконструкцію інших агломераційних цехів.

Так, в аглоцеху №2 реконструйовано комплекси усіх шести агломашин, встановлено нові сучасні газоочистки, замінено газоходи, комунікації, промислове устаткування. Загальна вартість проекту реконструкції аглоцеху №2 перевищує 180 мільйонів доларів.

Цей інвестпроект забезпечив як екологічні переваги, так і поліпшення умов праці для співробітників підприємства. На двох агломашинах цього аглоцеху виготовлюють агломерат для поки єдиної працюючої доменної печі №6.

"Працівниками аглофабрики з повним циклом виробництва продукції було понад 200 людей. Ми працюємо над тим, щоб знайти максимальні можливості працевлаштування всередині підприємства для цих працівників. Звісно, усі переваги роботи в АМКР для них будуть збережені. Загалом у нас зараз відкрито близько 70 вакансій, які ми закриваємо власними резервами", – зазначила директор департаменту з персоналу АМКР Юлія Заболотна.

Як зазначають на підприємстві, аглофабрика метвиробництва забезпечувала доменників агломератом з 1951 року. При цьому раніше, в 2020 році "АрселорМіттал Кривий Ріг" вивів з експлуатації першу дільницю блюмінга, а також двохванний сталеплавильний агрегат №6, що означало закриття мартенівського цеху підприємства.

У жовтні 2022 року були зупинені коксові батареї №№ 1 та 2. На підприємстві вказують, що внаслідок цього обсяг викидів забруднюючих речовин від коксохімічного виробництва зменшиться на 37%.