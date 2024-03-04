В Донецкой области "Метинвест" ввел в эксплуатацию 11-ю угольную лаву

21 февраля в "Метинвесте Покровскуголь", которая является частью корпорации “Метинвест”, была запущена в эксплуатацию 11-я лава для добычи коксующегося угля в 10-м блоке шахтоуправления "Покровское". Это нововведение позволит добыть около 1 миллиона тонн угля.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Покровская угольная группа является крупнейшим производителем коксового угля в Украине, а ее предприятия, расположенные поблизости от линии фронта.

Генеральный директор "Метинвест Покровскуголь" Андрей Акулич отметил, что запуск нового очистного забоя является результатом напряженного труда команды компании и является важным шагом для обеспечения стабильного будущего.

Сообщается, что даже при сложных горно-геологических условиях 11-я лава считается перспективным направлением для работы компании. Из запасов лавы планируется больше года добывать до 2,5 тыс. тонн угля в сутки.

С начала 2024 года предприятия "Метинвеста" в Украине уже добыли около 698 тыс. тонн угля. Планируется достичь добычи 5,3 млн тонн угля до конца года, а также ввести в эксплуатацию два других очистных забоя.

Отмечается, что в настоящее время в шахтоуправлении "Покровское" продолжается строительство 11-го блока по добыче угля, запуск которого планируется в 2025 году.

Добпвим, что Покровская угольная группа – крупнейший производитель коксового угля в Украине. В состав группы входят несколько предприятий, основными из которых шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика. Предприятия добывают и обогащают коксовый уголь и продают угольный концентрат.

Они находятся на границе Днепропетровской и Донецкой областей. Управляет украинскими угольными активами Группы Метинвест компания "Метинвест Покровскуголь".

В каком состоянии находится угольная отрасль

Угольная отрасль, которая когда-то была ключевой для экономики страны, сейчас находится в состоянии глубочайшего кризиса. Согласно данным Счетная палата, из 276 шахт в 1991 году и добычи в 193 млн тонн, к 2014 году осталось только 33 государственных шахты с добычей 10,9 млн тонн.

В 2021 году этот показатель снизился до 2,9 млн. тонн, а после 24 февраля 2022 года четверть госшахт оказалась на территории, временно оккупированной Россией.

Кроме того, государству сложно быстро отказаться от неприбыльных активов из-за долгосрочного и затратного процесса закрытия шахт, который может длиться годами.

Добавим, украинские месторождения угля, нефти, газа и металлов стоимостью не менее 12,4 триллиона долларов сейчас находятся под контролем русской Федерации. Кроме 63% угольных месторождений Россия захватила территории, на которых находятся 11% нефтяных месторождений, 20% месторождений природного газа, 42% металлов и 33% месторождений редкоземельных и других критических минералов Украины.

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