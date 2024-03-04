На Донеччині "Метінвест" увів в експлуатацію 11-ту вугільну лаву

21 лютого в "Метінвест Покровськвугілля", яка є частиною корпорації “Метінвест”, була запущена в експлуатацію 11-та лава для видобутку коксівного вугілля в 10-му блоці шахтоуправління "Покровське". Це нововведення дозволить видобути майже 1 мільйон тонн вугілля.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Покровська вугільна група є найбільшим виробником коксівного вугілля в Україні, а її підприємства, розташовані поблизу лінії фронту.

Генеральний директор "Метінвест Покровськвугілля" Андрій Акулич відзначив, що запуск нового очисного забою є результатом напруженої праці команди компанії та є важливим кроком для забезпечення стабільного майбутнього.

Повідомляється, що навіть при складних гірничо-геологічних умовах 11-та лава вважається перспективним напрямком для роботи компанії. З запасів лави планується понад рік видобувати до 2,5 тис. тонн вугілля на добу.

З початку 2024 року підприємства "Метінвесту" в Україні вже видобули близько 698 тис. тонн вугілля. Планується досягти видобутку 5,3 млн тонн вугілля до кінця року, а також ввести в експлуатацію два інші очисні забої.

Зазначається, що наразі у шахтоуправлінні "Покровське" триває будівництво 11-го блоку з видобутку вугілля, запуск якого планується у 2025 році.

Додамо, що Покровська вугільна група — найбільший виробник коксівного вугілля в Україні. До складу групи входять кілька підприємств, основними з яких є шахтоуправління "Покровське" та Свято-Варваринська збагачувальна фабрика. Підприємства видобувають і збагачують коксівне вугілля та продають вугільний концентрат.

Вони розташовані на межі Дніпропетровської та Донецької областей. Управляє українськими вугільними активами Групи Метінвест компанія "Метінвест Покровськвугілля".

В якому стані знаходиться вугільна галузь

Вугільна галузь, яка колись була ключовою для економіки країни, нині перебуває у стані глибокої кризи. Згідно з даними Рахункової палати, з 276 шахт у 1991 році та видобутку в 193 млн тонн, до 2014 року залишилося лише 33 державні шахти з видобутком 10,9 млн тонн.

У 2021 році цей показник знизився до 2,9 млн тонн, а після 24 лютого 2022 року чверть держшахт опинилася на території, тимчасово окупованій Росією.

Крім того, державі складно швидко відмовитися від неприбуткових активів через довготривалий та витратний процес закриття шахт, який може тривати роками.

Додамо, українські родовища вугілля, нафти, газу та металів вартістю щонайменше 12,4 трильйона доларів зараз знаходяться під контролем Російської Федерації. Окрім 63% вугільних родовищ, Росія захопила території, на яких знаходяться 11% нафтових родовищ, 20% родовищ природного газу, 42% металів і 33% родовищ рідкоземельних та інших критичних мінералів України.

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