Корпорація Roshen Порошенка збільшила прибуток майже вдвічі

Виторг і чистий прибуток «Кондитерської корпорації «Рошен» зросли у 2023 році на 44% — до 31,85 млрд грн та 5,64 млрд грн відповідно.

Про це пише Forbes із посиланням на дані аналітичної системи YouControl.

Чистий прибуток Roshen збільшився на 43,5%

Зазначається, що у 2023 році чистий дохід Roshen від реалізації продукції становив 31,85 млрд грн при собівартості реалізованої продукції 21,46 млрд грн. У 2022 році виторг компанії становив 22,13 млрд грн, собівартість реалізованої продукції – 15,32 млрд грн.

Також чистий прибуток Roshen за 2023 рік збільшився на 43,5% та становив майже 5,64 млрд проти 3,93 млрд грн у 2022 році.

Як розповів президент і співвласник компанії Roshen Вʼячеслав Москалевський, продажі компанії і відповідно прибутки зросли завдяки експорту.

За його словами, експорт продукції у 2023 році зріс приблизно у півтора раза. Водночас частка України в структурі реалізації продукції впала.

Крім того, у березні 2022 року Roshen зупинив роботу двох фабрик – у Києві та Борисполі, і зменшив потужності фабрик у Вінниці та Кременчуці. Продажі в перші місяці вторгнення впали впʼятеро, до 3000 т.

Нагадаємо, у лютому 2024 року жовтневий райсуд Липецька ухвалив рішення про передачу у власність країни-агресора РФ акцій Липецької кондитерської фабрики Roshen.

Про Roshen

Корпорація Roshen є одним з активів колишнього президента України Петра Порошенка, вона включає кілька кондитерських фабрик в Україні, Литві, Угорщині.

До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, Кременчуцька, Бориспільська та два виробничі майданчики у Вінниці), Клайпедська кондитерська фабрика у Литві, Bonbonetti Choco Kft в Угорщині, а також Вінницький молочний завод.

Roshen посідає 23‐тє місце з обсягом продажів $800 млн у рейтингу Candy Industry топ‐100 кондитерських компаній 2023 року.

Власна мережа Roshen охоплює 95 магазинів у 16 містах України, згідно з даними офіційного сайту. З них 39 точок – у Києві. Торік компанія відкрила перші фірмові магазини у трьох містах – Луцьку, Хмельницькому, Івано-Франківську.

Roshen посідає перше місце серед 20 найбільших компаній харчової промисловості й виробництва напоїв і входить у рейтинг 200 найбільших приватних компаній України від Forbes.