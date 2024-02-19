Фабрику Roshen Порошенка у Липецьку "націоналізували"

Жовтневий райсуд Липецька ухвалив рішення про передачу у власність країни-агресора РФ акцій кондитерської фабрики Roshen експрезидента України Петра Порошенка.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що суд ухвалив рішення про передачу акції АТ "Липецька кондитерська фабрика" у дохід держави.

Таке рішення ухвалене після звернення генеральної прокуратури РФ, державі-агресору також передано частки у статутному капіталі ТОВ "Рошен" гендиректора підприємства Олега Казакова.

"Також рішенням суду на території Російської Федерації заборонено діяльність колишнього президента України Петра Порошенка та його сина Олексія, які є основними власниками кондитерської фабрики "Рошен", та Олега Казакова", - повідомляють пропагандисти.

Рішення суду наразі може бути оскаржено.

"Несолодка" доля фабрики у Липецьку

Липецька кондитерська фабрика була придбана Roshen у 2001 році. За даними Roshen, частка компанії на ринку РФ складала близько 7%.

З 2015 року щодо керівництва фабрики в Росії було відкрито кримінальну справу, яку порушив центральний апарат Слідчого комітету РФ: за його даними, з бюджету Росії було викрадено близько 180 млн рублів за рахунок незаконного відшкодування податку на додану вартість. Кого саме слідство вважає організатором махінацій, не повідомлялося.

Басманний суд Москви наклав арешт на майно фабрики в Липецьку: склад готової продукції, чотири цехи, будівлю підсобного корпусу та сім ділянок землі площею понад 700 тис. кв. м.

За рішенням корпорації Roshen з 1 квітня 2017 року на Липецькій фабриці повністю було зупинено виробництво. Також свою діяльність зупинив торговий дім та склад готової продукції. Потужності заводу були законсервовані, а усіх співробітників фабрики звільнили.

Частину обладнання вдалося перевезти до України. А перед самим закриттям з підприємства змогли вивести $72 млн дивідендів.

З 2014 року Липецька фабрика не отримувала фінансування з України, а її доходи не враховувалися в загальному обороті Roshen.

Корпорація "Рошен" є одним з активів колишнього президента України Петра Порошенка, вона включає кілька кондитерських фабрик в Україні, Литві, Угорщині.