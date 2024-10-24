Визначено топ-30 найбільших компаній української IT-індустрії за доходами

Лідерами рейтингу найбільших IT-компаній України стали EPAM Systems, GlobalLogic і Luxoft серед сервісних компаній та Fintech Band (monobank) серед продуктових. У 2023 році компанії топ-30 отримали 2,5 млрд доларів доходу, сплативши до державного бюджету 53 млн доларів податку на прибуток. При цьому сукупний дохід представників рейтингу складає 42% від загального доходу IT-ринку.

Про це повідомляють аналітики Офісу ефективного регулювання (BRDO).

Експерти зазначають, що за даними Державної служби статистики загальний дохід топ-30 IT-компаній в 2023 році знизився на 6% (145 млн доларів). Вони пояснюють це зменшенням попиту на IT-послуги, відкриттям офісів за межами України і, відповідно, відтоком фахівців за кордон, а також перерозподілом бізнесу компаній між кількома юридичними особами.

Загальний рейтинг топ-30 виглядає наступним чином:

Топ-10 компаній IT-індустрії за доходом у 2023 році

П’ятірку найбільших за доходом сервісних компаній очолили:

EPAM Systems - дохід у 2023 році склав 355 млн доларів, що на 47% менше відносно 2022 року;

GlobalLogic – дохід у 2023 році склав 313 млн доларів, що на 16% менше відносно 2022 року;

EPAM Digital - дохід у 2023 році склав 166 млн доларів, що на 318% перевищило дохід у 2022 році;

Luxoft – дохід у 2023 році склав 163 млн доларів, на 13% менше ніж у 2022-му;

Intellias – дохід у 2023 році склав 154 млн доларів, на 12% більше, ніж у 2022 році.

П’ятірку найбільших за доходом продуктових компаній очолили:

Fintech band – дохід у 2023 році склав 154 млн доларів, що на 110% менше відносно 2022 року;

Playtika – дохід у 2023 році склав 313 млн доларів, що на 15% менше відносно 2022 року;

Playtech – дохід у 2023 році склав 166 млн доларів – на 4% більше показника 2022 року;

Prom – дохід у 2023 році склав 166 млн доларів і виявився на 32% більшим, ніж у 2022;

UPC – дохід у 2023 році зріс на 12% відносно 2022 року і склав 154 млн доларів.

Аналітики також зазначають, що найвищий чистий прибуток при цьому демонструють Fintech band, EPAM Systems і GlobalLogic, генеруючи 47% чистого прибутку топ-30.

Повідомляється, що у 2023 році ІТ-компанії рейтингу сплатили 53 млн доларів податку на прибуток до бюджету, що на 12,5% менше у порівнянні з 2022 роком. Половину суми сплаченого податку на прибуток компаній рейтингу забезпечили Fintech band та EPAM Systems.

П’ять з топ-30 компаній стали платниками податку на виведений капітал (ПНВК) – однією з переваг Дія.City, що дозволило їм суттєво зменшити податкове навантаження на бізнес.

Найбільшим платником ПНВК стала GlobalLogic, сплативши 350 тис. доларів податку у 2023 році проти 9 млн доларів податку на прибуток у 2022 році.

Нові учасники рейтингу топ-30

Повідомляється, що до рейтингу топ-30 у 2023 році увійшли нові компанії такі, як Modus X – in-house розробник групи SCM, системний інтегратор Seeton Group, Favbet Tech та ряд компаній групи Softserve.

В той же час покинули список топ-30 компанія Metinvest Digital (група SCM), український підрозділ Snap Inc., Visa, сервісна компанія Star і розробники відеоігор Wargaming та Ubisoft.

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