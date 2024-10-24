Определены топ-30 компаний украинской IT-индустрии по доходам: за год получили $2,5 млрд

Лидерами рейтинга крупнейших IT-компаний Украины стали EPAM Systems, GlobalLogic и Luxoft среди сервисных компаний и Fintech Band (monobank) среди продуктовых. В 2023 году компании топ-30 получили 2,5 млрд долларов дохода, уплатив в государственный бюджет 53 млн долларов налога на прибыль. При этом совокупный доход представителей рейтинга составляет 42% общего дохода IT-рынка.

Об этом сообщают аналитики Офиса эффективного регулирования (BRDO).

Эксперты отмечают, что по данным Государственной службы статистики, общий доход топ-30 IT-компаний в 2023 году снизился на 6% (145 млн долларов). Они объясняют это уменьшением спроса на IT-услуги, открытием офисов за пределами Украины и соответственно оттоком специалистов за границу, а также перераспределением бизнеса компаний между несколькими юридическими лицами.

Общий рейтинг топ-30 выглядит следующим образом:

Топ-10 компаний IT-индустрии по доходу в 2023 году

Пятерку крупнейших по доходу сервисных компаний возглавили:

EPAM Systems – доход в 2023 году составил 355 млн долларов, что на 47% меньше относительно 2022 года;

GlobalLogic – доход в 2023 году составил 313 млн долларов, что на 16% меньше по отношению к 2022 году;

EPAM Digital – доход в 2023 году составил 166 млн долларов, что на 318% превысило доход в 2022 году;

Luxoft – доход в 2023 году составил 163 млн долларов, на 13% меньше, чем в 2022-м;

Intellias – доход в 2023 году составил 154 млн долларов, на 12% больше, чем в 2022 году.

Пятерку крупнейших по доходу продуктовых компаний возглавили:

Fintech band – доход в 2023 году составил 154 млн долларов, что на 110% меньше по отношению к 2022 году;

Playtika – доход в 2023 году составил 313 млн долларов, что на 15% меньше по отношению к 2022 году;

Playtech – доход в 2023 году составил 166 млн долларов – на 4% больше показателя 2022 года;

Prom – доход в 2023 году составил 166 млн долларов и оказался на 32% больше, чем в 2022;

UPC – доход в 2023 году вырос на 12% по отношению к 2022 году и составил 154 млн долларов.

Аналитики также отмечают, что самую высокую чистую прибыль при этом демонстрируют Fintech band, EPAM Systems и GlobalLogic, генерируя 47% чистой прибыли топ-30.

Сообщается, что в 2023 году IT-компании рейтинга уплатили 53 млн долларов налога на прибыль в бюджет, что на 12,5% меньше по сравнению с 2022 годом. Половину суммы уплаченного налога на прибыль рейтинговых компаний обеспечили Fintech band и EPAM Systems.

Пять из топ-30 компаний стали плательщиками налога на выведенный капитал (ННВК) – одним из преимуществ Дія.City, что позволило им существенно уменьшить налоговую нагрузку на бизнес.

Крупнейшим плательщиком ННВК стала GlobalLogic, уплатив 350 тыс. долларов налога в 2023 году против 9 млн долларов налога на прибыль в 2022 году.

Новые участники рейтинга топ-30

Сообщается, что в рейтинг топ-30 в 2023 году вошли новые компании, такие как Modus X – разработчик группы SCM, системный интегратор Seeton Group, Favbet Tech и ряд компаний группы Softserve.

В то же время покинули список топ-30 компания Metinvest Digital (группа SCM), украинское подразделение Snap Inc., Visa, сервисная компания Star и разработчики видеоигр Wargaming и Ubisoft.

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