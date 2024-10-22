Украинский "единорог" airSlate сократит около 100 работников

IT-компания airSlate уволит примерно 100 своих специалистов в разных локациях, в том числе и в украинском офисе. В компании объясняют, что данное решение связано с реструктуризацией.

Об этом сообщает DOU.

Добавим, что всего в компании работает около 800 специалистов и более 600 из них — в Украине.

Что известно о сокращении

Издание пишет, что сотрудники получили электронное письмо от СЕО компании Бориса Шахновича, из которого стало известно об изменениях в компании. В нем говорится, что главной целью реструктуризации является предоставление большей автономии и ответственности командам, в частности, продуктовым.

"Изменения всегда тяжелые, но необходимые для будущего успеха компании и открытия новых возможностей для роста. В общем, мы видим значительный потенциал во всех наших продуктах, и верим, что благодаря новой позиции компании мы сможем ускорить этот рост еще больше", — отмечается в письме.

Также сообщается, что попавшие под сокращение специалисты получат следующее:

комплексные пакеты выходного пособия;

продолженное медицинское страхование;

возможность выкупить ноутбук по минимальной цене;

поддержку в переходе на новую работу, включая услуги по трудоустройству и возможности налаживания связей.

Об airSlate

airSlate — продуктовая IT-компания, один из украинских юникоров (так называемых "единорогов"), то есть стартапов с оценкой более 1 миллиарда долларов.

airslate основал в Бостоне в 2008 году IT-предприниматель из Украины Вадим Ясиновский. Тогда стартап назывался PDF Filler и поначалу работал с PDF-документами.

В настоящее время airslate занимает 18-е место в рейтинге крупнейших продуктовых IT-компаний в Украине. В ноябре 2022 года в украинском офисе компании сократили 60-70 человек.

Добавим, что в первой половине 2024 года общее количество работников в 50 крупнейших IT-компаниях Украины уменьшилось на 2,4 тысячи человек, что составляет 2,9% от предыдущего уровня. По состоянию на июль 2024 года количество специалистов в этих компаниях составляет 79,4 тысячи.

Уменьшение количества технических специалистов может быть обусловлено как оттоком кадров, так и ростом доли продуктовых компаний, обычно имеющих меньше технических специалистов.

Также сообщалось, что в августе 2024 года объем IT-экспорта снизился на 7%, или на 38 миллионов долларов по сравнению с июлем, достигнув 507 миллионов долларов. Это самый низкий уровень с самого начала полномасштабного вторжения России.

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