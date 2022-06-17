Украинский AirSlate привлек $51,5 млн и стал "единорогом"

Украинский сервис автоматизации рабочих процессов AirSlate привлек новый инвестиционный раунд. Это позволило ему получить звание "единорога" — стартапа с оценкой свыше $1 млрд.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом пишет Forbes.

Основанный украинцем стартап AirSlate, создающий сервис для автоматизации бизнеса, привлек новый раунд инвестиций при оценке в $1,25 млрд.

Airslate стал третьим украинским стартапом-единорогом после GitLab и Grammarly.

В новом раунде AirSlate привлек $51,5 млн от американского фонда G Squared и инвестиционного фонда компании UiPath – UiPath Ventures. UiPath имеет схожий бизнес, что и AirSlate – он занимается созданием роботизированного программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов.

Предварительные раунды стартапа: $30 млн. от General Catalyst и Horizon Capital в 2019 и $50 млн долгового финансирования от американского Silicon Valley Bank.

AirSlate основал в Бостоне в 2008 году ИТ-предприниматель из Украины Вадим Ясиновский. Тогда стартап назывался PDF Filler и поначалу работал с PDF-документами.

СПРАВКА:

AirSlate – это облачная система, которая кроме работы с PDF объединяет возможности электронной подписи, согласования контрактов, работу с вебформами и автоматизированную работу бизнес-процессов.

AirSlate имеет 100 млн пользователей и более 900 000 клиентов.

По оценке украинского Forbes, AirSlate имела статус единорога еще в 2021 году с капитализацией около $1,5 млрд.