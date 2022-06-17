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- ІТ та Телеком
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Український AirSlate залучив $51,5 млн і став "єдинорогом"
Український сервіс автоматизації робочих процесів AirSlate залучив новий інвестиційний раунд. Це дозволило йому отримати звання "єдинорога" - стартапу з оцінкою понад $1 млрд.
Про це пише Forbes.
Заснований українцем стартап AirSlate, що створює сервіс для автоматизації бізнесу, залучив новий раунд інвестицій при оцінці $1,25 млрд.
Airslate став третім українським стартапом-єдинорогом після GitLab та Grammarly.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У новому раунді AirSlate залучив $51,5 млн від американського фонду G Squared та інвестиційного фонду компанії UiPath – UiPath Ventures. UiPath має такий бізнес, як і AirSlate – він займається створенням роботизованого програмного забезпечення для автоматизації бізнес-процесів.
Попередні раунди стартапу: $30 млн. від General Catalyst та Horizon Capital у 2019 та $50 млн. боргового фінансування від американського Silicon Valley Bank.
AirSlate заснував у Бостоні у 2008 році ІТ-підприємець з України Вадим Ясиновський. Тоді стартап називався PDF Filler і спочатку працював із PDF-документами.
ДОВІДКА
AirSlate – це хмарна система, яка, крім роботи з PDF, поєднує можливості електронного підпису, погодження контрактів, роботу з вебформами та автоматизовану роботу бізнес-процесів.
AirSlate має 100 млн користувачів та понад 900 000 клієнтів.
За оцінкою українського Forbes, AirSlate мала статус єдинорога ще 2021 року з капіталізацією близько $1,5 млрд.