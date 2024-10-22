Український "єдиноріг" airSlate скоротить близько 100 робітників

ІТ-компанія airSlate звільнить приблизно 100 своїх фахівців у різних локаціях, зокрема і в українському офісі. У компанії пояснюють, що це рішення пов'язане з реструктуризацією.

Про це повідомляє DOU.

Додамо, що загалом в компанії працює близько 800 фахівців, і понад 600 з них — в Україні.

Що відомо про скорочення

Видання пише, що співробітники отримали електронного листа від СЕО компанії Бориса Шахновича, з якого стало відомо про зміни в компанії. В ньому йдеться, що головною метою реструктуризації є надання більшої автономії та відповідальності командам, зокрема продуктовим.

"Зміни завжди важкі, але необхідні для майбутнього успіху компанії та відкриття нових можливостей для зростання. Загалом, ми бачимо значний потенціал у всіх наших продуктах, і віримо, що завдяки новій позиції компанії ми зможемо прискорити це зростання ще більше", — зазначається у листі.

Також повідомляється, що спеціалісти, які потрапили під скорочення, отримають наступне:

комплексні пакети вихідної допомоги;

продовжене медичне страхування;

можливість викупити ноутбук за мінімальною ціною;

підтримку в переході на нову роботу, включаючи послуги з працевлаштування та можливості для налагодження зв’язків.

Про airSlate

airSlate — продуктова ІТ-компанія, один із українських юнікорнів (так званих "єдинорогів"), тобто стартапів з оцінкою понад 1 мільярд доларів.

airslate заснував у Бостоні у 2008 році ІТ-підприємець з України Вадим Ясиновський. Тоді стартап називався PDF Filler і спочатку працював із PDF-документами.

Наразі airslate займає 18 місце у рейтингу найбільших продуктових ІТ-компаній в Україні. У листопаді 2022 року в українському офісі компанії скоротили 60-70 людей.

Додамо, що у першій половині 2024 року загальна кількість працівників у 50 найбільших IT-компаніях України зменшилася на 2,4 тисячі осіб, що складає 2,9% від попереднього рівня. Станом на липень 2024 року кількість фахівців у цих компаніях становить 79,4 тисячі.

Зменшення кількості технічних спеціалістів може бути зумовлено як відпливом кадрів, так і зростанням частки продуктових компаній, які зазвичай мають менше технічних спеціалістів.

Також повідомлялося, що у серпні 2024 року обсяг IT-експорту знизився на 7%, або на 38 мільйонів доларів порівняно з липнем, досягнувши 507 мільйонів доларів. Це найнижчий рівень від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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