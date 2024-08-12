Штат 50 найбільших IT-компаній України зменшився на 2,4 тисячі осіб у першій половині року

У першій половині 2024 року загальна кількість працівників у 50 найбільших IT-компаніях України зменшилася на 2,4 тисячі осіб, що складає 2,9% від попереднього рівня. Станом на липень 2024 року, кількість фахівців у цих компаніях становить 79,4 тисячі. Про це свідчать дані DOU.

Цього разу в рейтинг потрапили одразу чотири нові компанії. Nova Digital за пів року збільшила свою команду на 146 осіб. Modus X, що проводить цифрову трансформацію ДТЕК і нещодавно відокремилася, також демонструє активне зростання (+90 фахівців).

Також після півторарічної перерви до рейтингу повернулася WIX, яка не повідомляє точні дані про кількість співробітників, але активно наймає в Україні. Ще одна нова компанія, Binotel, спеціалізується на телекомунікаціях та зросла втричі за останні два роки.

AirSlate, яка майже увійшла до рейтингу, наразі має 573 працівники (зменшення на 57 осіб за пів року). З рейтингу вибули AMC Bridge (536 фахівців) і Gameloft (530 фахівців). Інформації про кількість співробітників Astound Commerce немає, проте припускається, що вона має менше ніж 600 фахівців в Україні.

У цьому рейтингу вже 20 продуктових компаній та сім гібридних, що свідчить про збільшення їх частки. Сервісних (аутсорс) та аутстафінгових компаній стало менше — нині їх 23.

Також кількість технічних спеціалістів у топ-50 зменшилася на 2,4 тисячі осіб або на 3,8% за пів року. Як зазначає видання, зменшення може бути зумовлено як відпливом кадрів, так і зростанням частки продуктових компаній, які зазвичай мають менше технічних спеціалістів.

Однак основними причинами зменшення кількості фахівців є релокація, складнощі з клієнтами та скорочення. Половина компаній продовжують легалізувати релокованих українських спеціалістів за кордоном, а чверть компаній зазначають звільнення фахівців на бенчі. Вісім компаній активно запускають нові проекти, стільки ж мають організаційні зміни.

Загалом у першій половині 2024 року 50 найбільших IT-компаній найняли 5,5 тисячі нових фахівців, що майже на рівні зимового показника. Половина нових наймів припадає на продуктові компанії.

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