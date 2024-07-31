Обсяг українського ІТ-експорту зменшився у першому півріччі

За даними Національного банку України, експорт ІТ-послуг з України за перші шість місяців 2024 року скоротився на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року та склав 3,21 мільярда доларів. У грошовому еквіваленті зменшення становить 170 мільйонів доларів. Про це повідомляє DOU.

Зазначається, що у червні 2024 року експорт ІТ-послуг з України скоротився на 8,6% у порівнянні з попереднім місяцем та склав 512 мільйонів доларів. Рік тому, у червні 2023 року, цей показник був одним з найвищих за весь рік і сягав 573 мільйони доларів.

Нагадаємо, що український експорт IT-послуг у травні 2024 року зменшився на 5% порівняно з травнем минулого року і склав 560 мільйонів доларів. Водночас, у порівнянні з квітнем цього року, обсяги зросли на 2,8%.

У січні-травні 2024 року виторг від IT-експорту склав 2,7 мільярда доларів, що на 3,9% менше, ніж за той самий період 2023 року. Найвищий показник за останній рік був у грудні 2023 року – 611 мільйонів доларів, найнижчий – у січні 2024 року – 508 мільйонів доларів.

У 2023 році експорт IT-послуг вперше знизився на 8,5%, до 6,7 мільярда доларів, порівняно з рекордним рівнем 2022 року – 7,3 мільярда доларів. Основними партнерами в цьому секторі залишаються США, Мальта, Велика Британія, Кіпр та Ізраїль. Частка IT у загальному експорті послуг України перевищує 40% і складає 13% загального експорту.

ІТ-галузь може падати на 5-10% щороку

У 2023 році експортна виручка ІТ-послуг зменшилась на 8,5%. Це відбулося вперше за роки незалежності України.

"Ще у 2022 році ми прогнозували, що результати експортної виручки-2023 знизяться. Така ситуація склалася через декілька причин: на айті-бізнес тиснуть ризики, пов’язані із війною, відбувається паніка на глобальних ринках у питаннях рецесії, розпочалася нова фаза війни Ізраїлю із Сектором Газа", - розповів в інтерв’ю Delo.ua Степан Веселовський, СЕО Львівського IT Кластеру.

За його словами, все це додало нестабільності загалом на глобальних ринках та, зокрема, у світовому технологічному секторі і українська ІТ-спільнота починає програвати конкуренцію на міжнародному ринку.

"Тому що на наш бізнес суттєво тисне військовий стан, який накладає певні обмеження на діяльність компаній та людей в Україні. При цьому Україна може втратити більше 8% експортної виручки послуг. Це відбудеться, якщо влада не допоможе ІТ-компаніям вирішити наявні проблеми, які заважають відновлювати нашу конкуренцію на глобальному ринку.", - каже він.

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