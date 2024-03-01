Найгірший показник з початку війни. Експорт IT-послуг з України у січні зменшився на 17%

За результатами минулого року український експорт ІТ-послуг скоротився на 8,5%. У січні цього року обсяг IT-експорту зменшився на 16,9% і становив $508 мільйонів. Українській економіці це принесло на $103 мільйони менше у порівнянні з груднем минулого року, і на $20 мільйонів менш у порівнянні з січнем 2023 року.

Про це повідомляє львівський IT Cluster.

Зазначається, що у грудні 2023 року частка ІТ-послуг у загальному обсязі експорту послуг склала 37,5%, що на 3,8% менше ніж у січні минулого року.

За прогнозами CEO Львівського ІТ Кластера Степана Веселовського, ситуація у 2024 році не покращиться і Україна може втратити навіть більше ніж 8% експортної виручки послуг.

Він вважає, що насамперед, необхідно розробити зрозумілий механізм бронювання ключових працівників та можливість їх виїзду за кордон для короткострокових бізнес-відряджень.

“Український експорт ІТ-послуг за результатами усього минулого року скоротився на 8,5%. Показники січня найгірші за всі місяці від початку повномасштабного вторгнення Росії. (…) Найважливіші питання для нормального функціонування IT-індустрії досі не вирішені. Мова йде про зрозумілий механізм бронювання ключових працівників та можливість виїзду за кордон для короткострокових бізнес-відряджень”, — зауважує Веселовський.

Згідно з повідомленням, загальна експортна виручка усіх послуг України у січні цього року склала $1,35 мільярди, що на $247 мільйонів або ж 15% менше порівняно з груднем.

Бронювання працівників: ситуація в IT-сфері

Згідно з законодавством, на час воєнного стану деякі підприємства, установи та організації можуть забронювати частину військовозобовʼязаних громадян від призову.

За даними IT Ukraine Association, в Україні наразі є 362 тис. айтівців. Із них служать орієнтовно 5 тис, а заброньовано – 3,5 тисячі.

Як заявляв заступник міністра економіки Ігор Фоменко, айтівці-ФОПи та гіг-контактори можуть також претендувати на бронювання від мобілізації. Він вказував, що як й інші ІТ-фахівці, вони мають право звернутися до Мінцифри, яке визначить, чи є послуги цих фахівців критично важливими.

Однак пізніше заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков у коментарі для AIN сказав, що ФОПи та гіг-контрактори не можуть подавати заявки на бронювання від мобілізації. За його словами, законодавство однозначно дозволяє бронювати лише найманих працівників.

Скільки Україна заробляє на експорті ІТ-послуг

Попри повномасштабну війну ІТ залишається одним з найбільших драйверів економічного розвитку України з часткою експорту 41,5%. У 2023 році прогнозований обсяг експорту буде на рівні 41,5% та становитиме $7 мільярдів.

"За 2023 рік маємо вже понад 307 тисяч спеціалістів — це майже на 8% більше, ніж минулого року", - розповів віцепрем'єр-міністр- міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За даними дослідження "IT Research Ukraine 2023: Адаптивність та стійкість під час війни", реалізованого Львівським ІТ Кластером у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України, середня зарплата в IT — $2 630, що на $270 більше, ніж у 2022 році.

У третьому кварталі 2023 року (липень-вересень) сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала $1,6 млрд, що на 5,5% менше, ніж за аналогічний період у 2022 році, що у доларовому еквіваленті становить $95 млн.

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