Худший показатель с начала войны. Экспорт IT-услуг из Украины в январе снизился на 17%

По результатам в прошлом году украинский экспорт ИТ-услуг сократился на 8,5%. В январе этого года объем IT-экспорта снизился на 16,9% и составил $508 миллионов. Украинской экономике это принесло на $103 миллиона меньше по сравнению с декабрем прошлого года и на $20 миллионов меньше по сравнению с январем 2023 года.

Об этом сообщает львовский IT Cluster.

В декабре 2023 года доля ИТ-услуг в общем объеме экспорта услуг составила 37,5%, что на 3,8% меньше, чем в январе прошлого года.

По прогнозам CEO Львовского ИТ Кластера Степана Веселовского, ситуация в 2024 году не улучшится и Украина может потерять даже более 8% экспортной выручки услуг.

Он считает, что в первую очередь необходимо разработать понятный механизм бронирования ключевых работников и возможность их выезда за границу для краткосрочных бизнес-командировок.

Украинский экспорт ИТ-услуг по результатам всего прошлого года сократился на 8,5%. Показатели января хуже всех месяцев с начала полномасштабного вторжения России. (…) Важнейшие вопросы для нормального функционирования IT-индустрии до сих пор не решены. Речь идет о понятном механизме бронирования ключевых работников и возможности выезда за границу для краткосрочных бизнес-командировок», — отмечает Веселовский.

Согласно сообщению, общая экспортная выручка всех услуг Украины в январе этого года составила $1,35 миллиарда, что на $247 миллионов или 15% меньше по сравнению с декабрем.

Бронирование работников: ситуация в сфере IT

Согласно законодательству, во время военного положения некоторые предприятия, учреждения и организации могут забронировать часть военнообязанных граждан от призыва.

По данным IT Ukraine Association, в Украине сейчас 362 тыс. айтовцев. Из них служат ориентировочно 5 тыс., а забронировано – 3,5 тысячи.

Как заявлял заместитель министра экономики Игорь Фоменко, айтовцы-ФЛП и гиг-контакторы могут также претендовать на бронирование от мобилизации. Он указывал, что, как и другие ИТ-специалисты, они имеют право обратиться в Минцифру, которое определит, являются ли услуги этих специалистов критически важными.

Однако позже заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в комментарии для AIN сказал , что ФЛПы и гиг-контракторы не могут подавать заявки на бронирование от мобилизации. По его словам, законодательство однозначно разрешает бронировать только наемных работников.

Сколько Украина зарабатывает на экспорте ИТ-услуг

Несмотря на полномасштабную войну ИТ, остается одним из крупнейших драйверов экономического развития Украины с долей экспорта 41,5%. В 2023 году прогнозируемый объем экспорта будет на уровне 41,5% и составит $7 миллиардов.

"За 2023 год уже более 307 тысяч специалистов - это почти на 8% больше, чем в прошлом году", - рассказал вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

За данным исследование "IT Research Ukraine 2023: Адаптивность и устойчивость во время войны", реализуемого Львовским ИТ Кластером в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины, средняя зарплата в IT — $2 630, что на $270 больше, чем в 2022 году.

В третьем квартале 2023 года (июль-сентябрь) совокупная экспортная выручка ИТ-услуг составила $1,6 млрд, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период в 2022 году, что в долларовом эквиваленте составляет $95 млн.

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