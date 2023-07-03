Объем украинского ІТ-экспорта в мае вырос на 9,5% по сравнению с апрелем – до $590 млн в денежном эквиваленте.

Об этом сообщает Львовский ІТ Кластер.

В мае ІТ-экспорт принес украинской экономике на $51 миллион больше, чем в апреле. В то же время, показатель не достигает уровня прошлого года. Так, майский объем на 1,8% или $11 млн меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года.

В годовом измерении с начала 2023 года в ІТ-экспорте также фиксируется падение. Совокупная экспортная выручка ІТ-услуг за январь-май достигла $2,8 миллиарда, что на 12% меньше, чем за аналогичный период в 2022 году.

В долларовом эквиваленте разница составляет $374 миллиона. В структуре всего украинского экспорта в мае доля ІТ составила 41%, в прошлом году – 47,5%.

Специалисты считают, что рост выручки в мае – это тенденция, которую ожидает вся индустрия и дальше.

"При имеющейся тенденции есть все шансы закончить 2023 год с таким же показателем по выручке, как и 2022 – $7,3 млрд. То есть впервые тех-сектор не покажет рост. Поэтому уже сегодня нужно упорядочить механизм краткосрочных командировок за границу для мужчин, занимающих ключевые позиции у компании. Это расширит возможности для привлечения новых клиентов и заключения новых контрактов", – говорит CEO Львовского ІТ Кластера Степан Веселовский.

Отметим, что первые пять месяцев 2022 года ІТ-услуги оставались единственной растущей индустрией экспорта услуг. В 2021 году лидером экспорта были транспортные услуги, а IT заняли второе место. Ассоциация IT Ukraine отметила, что доля компьютерных услуг в экспорте составляла почти половину (47%), а сама отрасль насчитывает около 309 тысяч специалистов.

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