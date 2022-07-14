IT – единственная индустрия, которая растет в 2022 году

IT услуги - это единственная сфера бизнеса, которая выросла в текущем году по сравнению с 2021 годом. Согласно данным "Опендатабот", рост составляет 27% в течение пяти месяцев 2022 года.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В первом квартале 2022 экспорт украинских товаров упал на 20%. Падение зафиксировано в таких категориях, как черные металлы – 38%, продовольственные товары – 6%.

В то же время IТ-услуги остаются единственной индустрией экспорта услуг, возросшей в течение пяти месяцев на 27%. В прошлом году лидером экспорта были транспортные услуги, а IT заняли второе место. Пока же экспорт услуг остается на уровне прошлого года – 6,8 млрд долларов, поскольку IT индустрия держит эти показатели на довоенном уровне.

IT остается привлекательной сферой, предлагающей рабочие места и долгосрочные инвестиции в специалистов. При этом общемировая тенденция показывает, что ветвь растет и будет продолжать наращивать объемы.

Доказательством тому является договор покупки японской компанией Hitachi международной ИТ-компании GlobalLogic, первая годовщина которого 14 июля 2022 года. За это время GlobalLogic выросла с 21 тыс. до 26 тыс. инженеров во всем мире, а GlobalLogic Ukraine выросла на 1 тыс. инженеров – на данный момент компания в Украине сотрудничает с более чем 7500 специалистами.

Сейчас в Украине почти 13 тыс. открытых позиций в IT, при этом у GlobalLogic – более 340 человек . Компания продолжает привлекать к сотрудничеству инженеров и предлагать возможности профессионального обучения и развития.

Для дальнейшей эффективной работы IT-отрасли необходима инфраструктурная стабильность, четкое законодательное взаимодействие с клиентами и стабильность человеческого капитала.

В частности, предоставление разрешения на временный выезд IT-специалистов за границу позволит им заниматься IT-проектами, невозможными в стране, где ведутся боевые действия.

Напомним, по состоянию на июнь предложения работы для ИТ-специалистов составляют 12,5% всех актуальных. Наибольшее падение количества вакансий в IT-сфере произошло в апреле (в 6,6 раза меньше, чем в январе 2022), с мая прослеживается положительная динамика медленными темпами.