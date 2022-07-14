IT - єдина індустрія, яка зростає у 2022 році

IT послуги - це єдина сфера бізнесу, яка зросла у поточному році у порівнянні з 2021. Згідно з даними “Опендатабот”, зростання становить 27% упродовж п’яти місяців 2022 року.

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У першому кварталі 2022 року експорт українських товарів упав на 20%. Падіння зафіксовано в таких категоріях, як чорні метали — 38%, продовольчі товари — 6%.

Водночас ІТ-послуги залишаються єдиною індустрією експорту послуг, що зросла упродовж п’яти місяців на 27%. Минулого року лідером експорту були транспортні послуги, а IT посіли друге місце. Наразі ж експорт послуг залишається на рівні минулого року – 6,8 млрд доларів, оскільки IT індустрія тримає ці показники на довоєнному рівні

IT залишається привабливою сферою, яка пропонує робочі місця й довгострокові інвестиції в спеціалістів. При цьому загальносвітова тенденція показує, що галузь росте і буде продовжувати нарощувати об'єми.

Доказом цього є договір покупки японською компанією Hitachi міжнародної ІТ-компанії GlobalLogic, перша річниця якого 14 липня 2022 року. За цей час GlobalLogic зросла з 21 тис. до 26 тис. інженерів у всьому світі, а GlobalLogic Ukraine виросла на 1 тис. інженерів – наразі компанія в Україні співпрацює з понад 7500 спеціалістами.

Зараз в Україні майже 13 тис. відкритих позицій в IT, при цьому в GlobalLogic – понад 340. Компанія продовжує залучати до співпраці інженерів і пропонувати можливості для професійного навчання та розвитку.

Для подальшої ефективної роботи IT-галузі необхідна інфраструктурна стабільність, чітка законодавча взаємодія з клієнтами та стабільність людського капіталу. Надання дозволу на тимчасовий виїзд IT-спеціалістів за кордон дозволить їм займатися IT-проектами, що неможливі у країні, де ведуться бойові дії.

Нагадаємо, cтаном на червень пропозиції роботи для ІТ-спеціалістів складають 12,5% від усіх актуальних. Найбільше падіння кількості вакансій в ІТ-сфері відбулося у квітні (у 6,6 разів менше, аніж у січні 2022), з травня прослідковується позитивна динаміка повільними темпами.