Український ІТ-експорт у травні зріс на 9,5%: який річний показник

Обсяг українського ІТ-експорту в травні зріс на 9,5% у порівнянні з квітнем — до $590 млн у грошовому еквіваленті.

Про це повідомляє Львівський ІТ Кластер.

У травні ІТ-експорт приніс українській економіці на $51 мільйон більше, ніж у квітні. Водночас показник не досягає рівня минулого року. Так, травневий обсяг на 1,8% або ж $11 млн менший у порівнянні з аналогічним місяцем 2022 року.

У річному вимірюванні з початку 2023 року в ІТ-експорті також фіксують падіння. Сукупна експортна виручка ІТ-послуг за січень-травень $2,8 мільярдів, що на 12% менше ніж в аналогічний період у 2022.

У доларовому еквіваленті різниця становить $374 мільйони. В структурі всього українського експорту у травні частка ІТ склала 41%, минулого року – 47,5%.

Фахівці вважають, що ріст виручки у травні – це тенденція, якої очікує вся індустрія й надалі.

"При наявній тенденції маємо всі шанси закінчити 2023 рік з таким же показником по виручці, як і 2022 – $7,3 млрд. Тобто вперше тех-сектор не покаже зростання. Тому уже сьогодні потрібно впорядкувати механізм короткострокових відряджень за кордон для чоловіків, які займають ключові позиції у компанії. Це розширить можливості для залучення нових клієнтів та укладання нових контрактів", – зауважує CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.

Зазначимо, що перші п'ять місяців 2022 року ІТ-послуги залишалися єдиною індустрією експорту послуг, що зростала. У 2021 році лідером експорту були транспортні послуги, а IT посіли друге місце. Асоціація IT Ukraine зазначила, що частка компʼютерних послуг в експорті становила майже половину (47%), а сама галузь нараховує майже 309 тисяч фахівців.

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