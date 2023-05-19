Кого шукають в IT - дослідження GlobalLogic

У 2023 на 13% знизився найм IT-фахівців, водночас компанії продовжують залучати спеціалістів. Зокрема, найбільші шанси отримати роботу - у нішевих спеціалістів. Про це повідомила GlobalLogic, яка проаналізувала потреби у залученні талантів та відкриті позиції всередині компанії.

Як зазначають GlobalLogic, попри виклики воєнного стану, у секторі зберігається попит і пропозиція. Тому наразі компанія пропонує близько 200 позицій.

“Ми бачимо найбільший попит на middle+ спеціалістів, причому нішевих технологій, таких як QNX, Kotlin, Python. Великий потенціал для початківців представляє напрям Embedded - розробка вбудованого програмного забезпечення. Також GlobalLogic активно шукає фахівців для роботи за напрямами Automotive (AUTOSAR) та DevOps,” - зазначила Юлія Шмуля, директорка з рекрутингу GlobalLogic.

Серед популярних позицій в Україні - QA Automation, DevOps, JavaScript-спеціалісти.

Найпопулярніші позиції в регіоні EMEA - це AUTOSAR, C/Embedded, DevOps, C++.

Дані: GlobalLogic

Меншим попитом користуються спеціалісти популярних напрямків.

“Очевидний тренд - падіння попиту на інженерів Java та .Net. Якщо запит є, він має певні особливості, специфічні фреймворки. Фахівці, які мають досвід у нішевих технологіях або ж актуальну індустріальну спеціалізацію мають перевагу в ситуаціях, коли загальна кількість відкритих позицій залишається невеликою”, - розповіла Юлія Шмуля.

В компанії відзначили, що за шість років можна пройти шлях від від стажера до team lead. В середньому, знадобляться 9-12 місяців, щоб з рівня стажера дорости до junior. Ще один рік потрібен, щоб перейти на щаблину вище - middle-спеціаліста.

Для переходу від Middle до Senior позиції інженеру треба близько 2 років, ще два роки - від Senior до Lead-позиції.

Нагадаємо, IT послуги - це єдина сфера бізнесу, яка зросла у минулому році у порівнянні з 2021.

У першому кварталі 2022 року експорт українських товарів упав на 20%. Падіння зафіксовано в таких категоріях, як чорні метали - 38%, продовольчі товари - 6%.

ІТ-послуги залишалися єдиною індустрією експорту послуг, що зросла упродовж п’яти місяців на 27%. У 2021 році лідером експорту були транспортні послуги, а IT посіли друге місце. Наразі ж експорт послуг залишається на рівні минулого року – 6,8 млрд доларів, оскільки IT індустрія тримає ці показники на довоєнному рівні.

Асоціація IT Ukraine зазначила, що частка компʼютерних послуг в експорті становила майже половину (47%), а сама галузь нараховує майже 309 тисяч фахівців.