В Україні найнижча за три роки кількість вакансій в IT

У квітні IT- компанії розмістили на порталі для пошуку роботи Dou 3226 вакансій - це найнижчий показник за три останні роки. Такі результати дослідження опублікували в спільноті.

В дослідженні зазначили, що менше квітневих показників 2023 року вакансій було лише в пік коронокризи, в квітні 2020 року. Тоді були опублікованими 2992 пропозицій про роботу.

“Загальна кількість вакансій зменшилася. Проте якщо порівнювати з минулим роком, стало більше нетехнічних вакансій, особливо для початківців. Тим часом конкуренція серед кандидатів зростає вже рік і є рекордною. Також цікаво, що понад половина з 20 найактивніших компаній у квітні - продуктові”, - зазначили в Dou.

На понад 50% зросла кількість позицій у категоріях SEO, Marketing, Sales, Finances.

Водночас в технічних категоріях спостерігається негативна динаміка. 16 категорій впали на більш ніж 50%.

Якщо порівняти березень і квітень 2023-го, то у квітні спостерігається ріст лише у трьох категоріях: Unreal Engine, React Native та Unity. У решти категорій - негативна динаміка, у 9 з них було опубліковано на 30% менше вакансій.

На Dou найбільше вакансій у категоріях “від 3 до 5 років досвіду” і “від 1 до 3 років” - понад 1000 вакансій у кожному розділі.

Для тих, в кого досвід понад 5 років, найбільше вакансій представлено у категоріях Java, Front-end, Node.js, DevOps, .NET.

А найменш досвідчених спеціалістів найчастіше шукають на позиції маркетолога і сейлза. Для фахівців, в кого рік досвіду або він взагалі відсутній, найбільше нетехнічних вакансій — Sales, Marketing, Support.

У квітні найбільше вакансій на DOU розмістила компанія Genesis. Понад 30 вакансій за місяць опублікували також Ajax Systems, PIN-UP.BUSINESS, Raiffeisen Bank.

Нагадаємо, у першому кварталі 2023, в порівнянні з аналогічним періодом в 2022 році, експорт IT-послуг з України знизився на 16%.

Схожа ситуація в IT-секторі була в 2014 році, коли спостерігалася падіння на 26%, утримуючи позиції у $350-400 млн. щокварталу. При цьому в 2016 році IT-сектор відновив зростання і до 2022 року його темпи вже сягали 20% щорічно.