Експорт IT-послуг в Україні впав на 16% і наблизився до рівня 2014 року

У першому кварталі 2023, в порівнянні з аналогічним періодом в 2022 році, експорт IT-послуг з України знизився на 16%. Про це повідомила IT Ukraine Association, аналізуючи дані Національного банку України.

За перший квартал 2023 року експорт IT-послуг в Україні склав $1,68 млрд. Доля IT в експорті послуг становить 43%

IT Ukraine Association

“Це зниження обумовлено двома чинниками: по-перше - у попередні роки галузь зростала надвисокими темпами, по-друге - кожен перший квартал нового року традиційно має падіння у порівнянні з першим кварталом року попереднього. Але результати щоквартального експорту IT-послуг з України у 2022-2023 роках свідчать, що наразі галузь зайшла на “флет”, тобто зростання зупинилося, а суттєве падіння не почалось”, - пояснив виконавчий директор IT Ukraine Association Костянтин Васюк.

Як помітили в Асоціації, схожа ситуація в IT-секторі була в 2014 році, коли спостерігалася падіння на 26%, утримуючи позиції у $350-400 млн. щокварталу. При цьому в 2016 році IT-сектор відновив зростання і до 2022 року його темпи вже сягали 20% щорічно.

До повномасштабного вторгнення IT-галузь стрімко розвивалася, обсяг експорту IT-послуг в 4 кварталі 2021 року сягав $2,1 млрд. Доля IT в експорті послуг України в той період складала від 39% до 48%.

Зазначимо, найпоширенішим сектором новостворених ФОПів за воєнний час стало комп‘юторне програмування - 20,9 тисяч. Тобто майже 12% зі всіх новостворених ФОПів зареєструвалися саме у цій категорії.