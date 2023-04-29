Экспорт IT-услуг в Украине упал на 16% и приблизился к уровню 2014 года

В первом квартале 2023 г., по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году, экспорт IT-услуг из Украины снизился на 16%. Об этом сообщила IT Ukraine Association, анализируя данные Национального банка Украины.

За первый квартал 2023 года экспорт IT-услуг в Украине составил $1,68 млрд. Доля IT в экспорте услуг составляет 43%

IT Ukraine Association

“Это снижение обусловлено двумя факторами: во-первых – в предыдущие годы отрасль росла сверхвысокими темпами, во-вторых – каждый первый квартал нового года традиционно имеет падение по сравнению с первым кварталом предыдущего года. Но результаты ежеквартального экспорта IT-услуг из Украины в 2022-2023 годах свидетельствуют, что отрасль зашла на “флэт”, то есть рост остановился, а существенное падение не началось”, - объяснил исполнительный директор IT Ukraine Association Константин Васюк.

Как заметили в Ассоциации, схожая ситуация в IT-секторе была в 2014 году, когда наблюдалось падение на 26%, удерживая позиции в $350-400 млн. ежеквартально. При этом в 2016 году IT-сектор возобновил рост и к 2022 году его темпы уже достигали 20% ежегодно.

До полномасштабного вторжения IT-отрасль стремительно развивалась, объем экспорта IT-услуг в 4 квартале 2021 года достиг $2,1 млрд. Доля IT в экспорте услуг Украины в тот период составляла от 39% до 48%.

Отметим, самым распространенным сектором созданных ФЛП за военное время стало компьютерное программирование - 20,9 тысяч. То есть почти 12% из всех вновь ФЛП зарегистрировались именно в этой категории.