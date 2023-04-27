Украина подписала меморандум о диджитале-сотрудничестве с Японией

Министерство цифровой трансформации Украины, Госспецсвязи и Министерство цифровизации Японии подписали меморандум о сотрудничестве, нацеленном на максимальную защиту украинских объектов критической инфраструктуры. Технологические решения Японии помогут ужесточить украинские цифровые границы.

В Минцифри сообщили, что у Японии есть опыт и способна качественно противодействовать кибератакам. Ведомства договорились обмениваться лучшими IT-практиками и цифровыми решениями.

Документ о сотрудничестве подписали на онлайн-встрече Вицепремьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова с Министром цифровизации Японии Таро Коно во время рабочего визита заместителя Валерии Ионан в Токио.

В рамках меморандума стороны договорились усилить сотрудничество в сфере киберзащиты и делиться опытом запуска онлайн-услуг и е-управления.

"Со своей стороны мы будем делиться опытом быстрого запуска онлайн-услуг и подходом mobile first. Япония только в начале этого пути. Полтора года назад японцы основали Министерство цифровизации", - написал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Украина готова делиться с японскими коллегами опытом, как внедрять цифровые изменения и производить реинжиниринг процессов, а Япония поможет Украине развивать инновации и усиливать киберзащиту.

Сейчас Япония активно трансформирует госсектор, там модернизируют госреестры, запустили My Number Card — пластиковый документ с чипом, который позволяет быстро верифицировать свое лицо при получении госуслуг и платить налоги онлайн.

Напомним, в марте в Украине официально стартовала европейская программа DT4UA "Цифровая трансформация для Украины" с бюджетом в 17,4 млн. евро.