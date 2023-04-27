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Категорія
ІТ та Телеком
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Україна підписала меморандум про діджитал-співпрацю з Японією

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Японія допомагатиме Україні розвивати інновації та посилювати кіберзахист. Фото: Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України, Держспецзв’язку та Міністерство цифровізації Японії підписали меморандум про співпрацю, націлену на максимальний захистит українських об’єктків критичної інфраструктури. Технологічні рішення Японії допоможуть посилити українські цифрові кордони.

У Мінцифрі повідомили, що Японія має досвід та здатна якісно протидіяти кібератакам. Відомства домовилися обмінюватися найкращими IT-практиками та цифровими рішеннями.  

Документ про співпрацю підписали на онлайн-зустрічі Віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова з Міністром цифровізації Японії Таро Коно під час робочого візиту заступника Валерії Іонан у Токіо. 

Зазначається, що у межах меморандуму сторони домовилися посилити співпрацю у сфері кіберзахисту і ділитися досвідом запуску онлайн-послуг та е-урядування. 

"Зі свого боку ми ділитимемося досвідом швидкого запуску онлайн-послуг та підходом mobile first. Японія тільки на початку цього шляху. Півтора року тому японці заснували Міністерство цифровізації" , - написав Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Україна готова ділитися з японськими колегами досвідом, як впроваджувати цифрові зміни та робити реінжиніринг процесів, а  Японія допоможе Україні розвивати інновації та посилювати кіберзахист.

Зараз Японія активно трансформує держсектор там модернізують держреєстри, запустили My Number Card — пластиковий документ із чипом, який дозволяє швидко верифікувати свою особу при отриманні держпослуг та сплачувати податки онлайн.  

Нагадаємо, в березні у Україні офіційно стартувала європейська програма  DT4UA "Цифрова трансформація для України" з бюджетом в 17,4 млн євро.

Автор:
Тетяна Гойденко