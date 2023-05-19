Кого ищут в IT - исследование GlobalLogic

В 2023 году на 13% снизился наем IT-специалистов, в то же время компании продолжают привлекать специалистов. В частности, самые большие шансы получить работу – у нишевых специалистов. Об этом сообщила GlobalLogic, проанализировавшая потребности в привлечении талантов и открытые позиции внутри компании.

Как отмечают GlobalLogic, несмотря на вызовы военного положения, в секторе сохраняется спрос и предложение. Поэтому компания предлагает около 200 позиций.

“Мы видим самый большой спрос на middle+ специалистов, причем нишевых технологий, таких как QNX, Kotlin, Python. Большой потенциал для начинающих представляет направление Embedded - разработка встроенного программного обеспечения. Также GlobalLogic активно ищет специалистов для работы по направлениям Automotive (AUTOSAR) и DevOps", - отметила Юлия Шмуля, директор по рекрутингу GlobalLogic.

Среди популярных позиций в Украине – QA Automation, DevOps, JavaScript-специалисты.

Самые популярные позиции в регионе EMEA – это AUTOSAR, C/Embedded, DevOps, C++.

Данные: GlobalLogic

Меньшим спросом пользуются специалисты популярных направлений.

“Очевидный тренд – падение спроса на инженеров Java и .Net. Если запрос есть, он имеет некоторые особенности, специфические фреймворки. Специалисты, имеющие опыт в нишевых технологиях или актуальную индустриальную специализацию имеют преимущество в ситуациях, когда общее количество открытых позиций остается небольшим”, - рассказала Юлия Шмуля.

В компании отметили, что за шесть лет можно пройти путь от стажера до team lead. В среднем, понадобятся 9-12 месяцев, чтобы с уровня стажера дорасти до junior. Еще один год нужен, чтобы перейти на ступеньку выше – middle-специалиста.

Для перехода от Middle к Senior позиции инженеру нужно около 2 лет, еще два года – от Senior к Lead-позиции.

Напомним, IT услуги – это единственная сфера бизнеса, которая выросла в прошлом году по сравнению с 2021 годом.

В первом квартале 2022 экспорт украинских товаров упал на 20%. Падение зафиксировано в таких категориях, как черные металлы – 38%, продовольственные товары – 6%.

ИТ-услуги оставались единственной индустрией экспорта услуг, выросшей за пять месяцев на 27%. В 2021 году лидером экспорта были транспортные услуги, а IT заняли второе место. Пока же экспорт услуг остается на уровне прошлого года – 6,8 млрд долларов, поскольку IT индустрия держит эти показатели на довоенном уровне.

Ассоциация IT Ukraine отметила, что доля компьютерных услуг в экспорте составила почти половину (47%), а сама отрасль насчитывает около 309 тысяч специалистов.