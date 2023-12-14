Сколько Украина зарабатывает на экспорте ИТ-услуг

Несмотря на полномасштабную войну ИТ, остается одним из крупнейших драйверов экономического развития Украины с долей экспорта 41,5%. В 2023 году прогнозируемый объем экспорта будет на уровне 41,5% и составит $7 миллиардов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, количество украинских айтовцев увеличивается.

"За 2023 год уже более 307 тысяч специалистов — это почти на 8% больше, чем в прошлом году", - подчеркнул Федоров.

По данным исследования "IT Research Ukraine 2023: Адаптивность и устойчивость во время войны", реализуемого Львовским ИТ Кластером в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины, средняя зарплата в IT - $2 630, что на $270 больше, чем в 2022 году.

Больше специалистов в возрастной категории от 26 до 35 лет, треть специалистов - женщины.

В настоящее время доля IT в ВВП Украины составляет 4,9%, а компания, наняв одного IT-специалиста, создает и сохраняет 2,7 рабочих места.

Но, по словам Федорова, цель правительства – увеличить долю IT в ВВП страны до 10%.

Общий оборот ИТ-отрасли в 2023 году должен вырасти до $8 млрд по сравнению с $7,97 млрд в прошлом году и $7,89 млрд по результатам 2021-го.

По данным НБУ, в третьем квартале 2023 года (июль-сентябрь) совокупная экспортная выручка ИТ-услуг – $1,6 млрд, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период в 2022 году, что в долларовом эквиваленте составляет $95 млн.

По сравнению с 2022 годом на 8,4% меньше объем компьютерных услуг и по результатам девяти месяцев 2023 года. В этом году он составляет $5 млрд, тогда как в прошлом было на $460 млн больше.

По данным исследования, экспорт ИТ-услуг составит $6,7–7,1 млрд, что на 2,3–7,7% меньше показателей 2022 года.

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