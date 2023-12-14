Скільки Україна заробляє на експорті ІТ-послуг

Попри повномасштабну війну ІТ залишається одним з найбільших драйверів економічного розвитку України з часткою експорту 41,5%. У 2023 році прогнозований обсяг експорту буде на рівні 41,5% та становитиме $7 мільярдів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр- міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, кількість українських айтівців збільшується.

"За 2023 рік маємо вже понад 307 тисяч спеціалістів — це майже на 8% більше, ніж минулого року", - наголосив Федоров.

За даними дослідження "IT Research Ukraine 2023: Адаптивність та стійкість під час війни", реалізованого Львівським ІТ Кластером у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України, середня зарплата в IT — $2 630, що на $270 більше, ніж у 2022 році.

Найбільше фахівців у віковій категорії від 26 до 35 років, третина спеціалістів — жінки.

Наразі частка IT у ВВП України становить 4,9%, а компанія, найнявши одного IT-фахівця, створює та зберігає 2,7 робочих місця.

Але, за словами Федорова, мета уряду — збільшити частку IT у ВВП країни до 10%.

Загальний оборот ІТ-галузі у 2023 році має зрости до $8 млрд порівняно із $7,97 млрд минулого року та $7,89 млрд за результатами 2021-го.

За даними НБУ, у третьому кварталі 2023 року (липень-вересень) сукупна експортна виручка ІТ-послуг – $1,6 млрд, що на 5,5% менше, ніж за аналогічний період у 2022 році, що у доларовому еквіваленті становить $95 млн.

Порівняно з 2022 роком на 8,4% менший обсяг комп’ютерних послуг і за результатами дев’яти місяців 2023 року. Цього року він становить $5 млрд, тоді як минулого було на $460 млн більше.

За даними дослідження, експорт ІТ-послуг становитиме $6,7–7,1 млрд, що на 2,3–7,7% менше показників 2022 року.

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