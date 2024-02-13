Как будет меняться айти-отрасль в 2024 году – оценки экспертов

В этом году региональное распределение в ИТ-сообществе будет зависеть от миграции специалистов, ситуации на фронте, интенсивности обстрелов регионов, говорит руководитель команды исследований Львовского ИТ Кластера Ярина Возняк. Также на эти процессы будут влиять вопросы мобилизации и бронирования. Больше о том, как меняется айти-отрасль в условиях войны, Delo.ua рассказывает читайте в статье "IT карта Украины. Как айти-специалисты мигрируют, работают и платят налоги в разных регионах страны".

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

"Результаты IT Research Ukraine свидетельствуют об оттоке специалистов от западных областей и притоке в Киевскую и Харьковскую области. Кроме того, каждый пятый из переезжавших возвращались из-за границы. Вероятно, эта тенденция сохранится, если ситуация с безопасностью не будет радикально меняться", - считает эксперт.

Также Возняк отмечает, что судя по миграционным настроениям, в ближайшее время 3,5% всех находящихся в Украине айтишники планируют или намерены вернуться в родные города, и еще 5,9% - планируют переезд в другую локацию в Украине, что не связана с текущим местонахождением.

В свою очередь, в ITU говорят, что для развития айти-отрасли нужно решить вопрос бронирования, поскольку цифра в 1% забронированных от всей ИТ-индустрии критически мала, – это около 3500 человек из более 360 тыс. ИТ-специалистов.

"Сложность с бронированием ключевых ИТ-специалистов, которую мы имеем, негативно влияет на состояние экспорта и сохранение темпов роста отрасли. Возможность краткосрочных командировок ключевых работников ИТ-компаний необходима, чтобы сохранить контракты и получить новых клиентов", - говорят в ассоциации.

Кто имеет разрешение на выезд в командировку

Эксперты говорят, что разрешение на выезд имеют или могут получить только две категории мужчин, работающих в ИТ:

забронированные от мобилизации;

имеющие другие основания для отсрочки от мобилизации.

"Процедура бронирования, как и процедура выездов за границу, общая для всех индустрий, поэтому она не учитывает особенности ИТ-индустрии, и как следствие – это ощутимо влияет на ИТ-отрасль. В условиях войны в Украине и ограниченных возможностей для выезда и общения с клиентами из-за границы, борьба за удержание и привлечение новых клиентов является еще одним вызовом 2024 года", – говорят в ITU.

Но ИТ – это глобальная индустрия, которая развивается на международных рынках, а не внутри страны. Поэтому в 2024 году украинская айти-отрасль должна активно представлять возможности компаний на фокусных рынках Великобритании, Польши, Германии, США, Японии.

Больше о региональном распределении в IT-сообществе в 2023 году и перспективах развития отрасли в 2024 году, читайте в статье Delo.ua "IT карта Украины. Как айти-специалисты мигрируют, работают и платят налоги в разных регионах страны".